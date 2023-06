Adele es una de las artistas más reconocidas y admiradas de los últimos años, es debido a su poderosa voz que muchos anhelan ir a una de sus presentaciones. Actualmente, tiene un show fijo en Las Vegas, hecho por el que todavía estará en territorio estadounidense unos cinco meses más, pero reveló tener una infección por hongos a causa de sus muchos cambios de vestuario.

Fue en una de sus presentaciones que la cantante se sinceró con los asistentes y mencionó tener tinea cruris que es como se conoce en español al término jock itch, se trata de una infección en los genitales y en realidad cualquier parte del cuerpo que pueda almacenas calor y humedad, esta, provoca un salpullido rojizo en las zonas afectadas y aunque no es grave, si llega a ser una situación incómoda.

so are we not going to talk about the “Jock Itch” 💀 pic.twitter.com/Pb7AsVit12

— sal 🪐 (@AdeleServes) June 19, 2023