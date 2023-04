El famoso segmento del programa de James Corden, ‘Carpool karaole’, llegó a su fin este lunes 24 de abril de 2023, a solo tres días de la emisión final de su programa ‘The late late show’. El último capítulo estuvo acompañado de la cantante británica Adele y fue grabado en las calles de Los Ángeles mientras cantaban algunos de sus más grandes éxitos.

Cinco presentaciones inolvidables de ‘Carpool karaoke’

Durante ocho años, el segmento tuvo 70 capítulos con invitados como Paul McCartney, Adele, Nicki Minaj, Cardi B, Celine Dion, Justin Bieber, Madonna, Bruno Mars, Billie Eilish, Coldplay, Lady Gaga, Jennifer López, One Direction, Ed Sheeran, Elton John, entre otros cantantes de talla mundial. Aquí una selección de sus mejores presentaciones.

(Lea también: Famosa empresa de cerveza lanzó estrategia para apoyar a artistas colombianos)

Durante este episodio, emitido hace siete años y con más de 261 millones de vistas en YouTube, James Corden se encuentra con Adele en Londres. En el recorrido cantaron canciones de la artista como ‘Hello’, ‘Someone like you’ y ‘All i ask’ e interpretaron el famoso éxito de las Spice Girls, ‘Wannabe’.

Cabe resaltar que la artista volvió a aparecer en el programa y sorprendió a muchos.



One Direction

Los cuatro integrantes de la banda británica, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne acompañaron a Cordon durante un recorrido mientras cantaron ‘That´s what makes you beautiful’, ‘Story of my olife’, ‘Best song ever’, entre otras canciones.

(Vea también: Clara Chía subió el tono contra Shakira con crueles apodos; reviven chascos con Piqué)

Con más 195 millones reproducciones, los artistas de la desintegrada banda hicieron ejercicios vocales, practicaron una coreografía, hablaron sobre su carrera, sus inicios como cantantes y lo difícil que resultaba en ocasiones lidiar con los fans.

El programa con el exitoso grupo musical surcoreano fue emitido hace tres años y tiene más de 106 millones de reproducciones en YouTube. “El trafico en Los Ángeles es terrible, y realmente sentí que necesitaba de siete personas en el carro para llegar al trabajo”, dijo Cordon en tono burlesco en el video.

En el episodio, que cuenta con más de 140 millones de visitas, Bruno Mars y James Corden cantaron algunos de sus éxitos como Locked Out Of Heaven, 24K Magic y Grenade. Además, luego de confesar que a los cuatro años supo que quería dedicarse a la música cuando imitaba a Elvis Presley, Bruno Mars cantó una de sus canciones a capela.

Sia

Antes de que el mundo supiera quién era, SIA, la artista se encontró con Cordon usando una peluca que le cubría el rostro. Juntos cantaron Chandelier, Elastic Heart y Alive. El video tuvo más de 151 millones de vistas en YouTube.

La cantante habló sobre su decisión de mantener un bajo perfil frente a las cámaras para cuidar su salud mental y despertar cierto misterio entre la industria musical. Sia también confesó durante la entrevista que empezó a creer en los extraterrestres, después de escuchar unas declaraciones del exministro de defensa de Canadá sobre el tema.

Con más de 158 millones de reproducciones, en este episodio Justin Bieber cantó y bailó hits como ‘Baby’, ‘Boyfriend’ y ‘Where are Ü now’. El cantante canadiense también mostró su talento para resolver un cubo rubik e incluso intercambió su ropa con la del comediante.