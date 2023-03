Desde la semana pasada, Shakira se mostró con sus dos hijos rumbo a Estados Unidos y avivó las especulaciones de una ida definitiva de España tras su separación de Gerard Piqué. La realidad fue otra, pues su viaje ‘express’ en realidad era para presentarse en el show del comediante Jimmy Fallon, pero según medios españoles, la cantante no descarta radicarse en Miami desde abril de este año, con Sasha y Milan.

(Vea también: Shakira batió 10 récords Guinness y 4 más en conjunto con Bizarrap, por su sesión 53)

Además de dar de qué hablar por su costoso y millonario outfit, Shakira volvió a sonar por interpretar, por primera vez en vivo, su canción ‘Music Sessions #53 con Bizarrap’. La canción que estrenó apenas hace dos meses y acumula más de 400 millones de reproducciones. En el tema sonaron todo tipo de frases que la barranquillera de 46 años usó como catarsis para desahogarse de la polémica ruptura que atravesó con el padre de sus hijos.

La colombiana y el argentino asistieron este fin de semana al programa estadounidense ‘The Tonight Show con Jimmy Fallon’, donde revelaron temas de su composición, su recorrido laboral juntos y la ayuda del hijo de Shakira, Milan, para que ella conociera la música del DJ. Millones de personas, alrededor del mundo, televisaron el ‘show’ y la interpretación de ambos artistas.

Adele on Shakira during her latest show:

“I saw her performance last night on Jimmy Fallon… oh her ex-husband’s in trouble!” pic.twitter.com/mypCJuNJ9G

