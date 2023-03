Shakira no deja de facturar por su canción contra Gerard Piqué, la misma que uno de los hijos de la colombiana la habría animado a hacer. Pero no se trata solo de logros monetarios, sino también múltiples reconocimientos a nivel mundial.

Tanto ella como el productor argentino ya habían sido reconocidos por varias marcas gracias a ese tema. Por ejemplo, fue el video más visto en YouTube en una semana. Pero este viernes esos logros dejaron de ser solo de palabra y fueron certificados por los Guinness World Récords.

La organización que certifica los récords mundiales reconoció a ambos artistas por cuatro marcas mundiales conjuntas:

Pero Shakira también impuso otras 10 marcas en solitario con la misma canción. En primer lugar, como “la artista femenina con la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Airplay”, donde ya ha estado en 12 oportunidades.

Shakira is now the Latin artist with most Guinness World Records in history! 🥇👑 ¡Shakira se convierte en la artista latina con el mayor número de títulos Guinness! pic.twitter.com/G5GL864d1H

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) March 10, 2023