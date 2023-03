Shakira y Karol G son las artistas colombianas del momento. Es por ello que su más reciente colaboración ‘TQG’ rompió los esquemas y puso a bailar a los fanáticos en todo el mundo.

De hecho, tal fue el éxito de esta canción –dicen que es dedicada a Gerard Piqué y a Anuel AA–, que la antioqueña no se esperaba que fuera la más escuchada en las plataformas digitales, pues al conocer la noticia no pudo contener las lágrimas.

“Veo la noticia de que ‘TQG’ se hizo número uno a nivel mundial y que lo más probable es que mi álbum se convierta en el más escuchado en Estados Unidos. Me siento emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida. Siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da”, dijo Karol G con voz quebrada.

Laura Bozzo causó furor por bailar la canción de Shakira y Karol G

En el marco del éxito que tuvo el estreno musical de las colombianas, una de las celebridades que se gozó el tema fue la presentadora peruana Laura Bozzo, quien subió un video a sus redes sociales bailando y cantando la canción.

No obstante, lo que llamó la atención de los seguidores fueron los excéntricos movimientos de la mujer, quien hasta se tiró al piso, como parte de la coreografía.

La publicación de Bozzo en TikTok provocó furor en las redes sociales, pues la grabación acumula más de 11 millones de visitas y un sinfín de comentarios.

JAJAJAJAJAJAJA anda no, pero ese tik tok de Laura Bozzo bailando TQG qqqqq — Ginna (@rattlesnake_2) March 10, 2023