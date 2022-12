Laura Cecilia Bozzo Rotondo es conocida en el mundo de la farándula como Laura Bozzo. La peruana, conductora del show televisivo Laura en América, es considerada como una de las presentadoras más reconocidas de América Latina.

(Vea también: [Video] Laura Bozzo sorprendió a muchos con drástico cambio físico; luce irreconocible)

Recientemente, la peruana aceptó la invitación que le realizó Telemundo y participó en La casa de los famosos, reality show, donde compartió con celebridades como Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Niurka Marcos, Ivonne Montero, Juan Vidal, Brenda Zambrano y Salvador Zerboni, por tan solo mencionar algunos de sus excompañeros.

View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Hace unas horas, Laura Bozzo compartió un mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores, pues denunció que por poco se convierte en víctima de los delincuentes cuando se dirigía a Acapulco.

“Quiero denunciar, no solo lo que me pasó a mí… fueron varios carros los que sufrieron lo mismo. Ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩 que uno pare y a la derecha había camionetas para asaltar; gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo, fue una pesadilla, pero alerto a mi público. Han suspendido la seguridad, no hay policía y es tierra de nadie, en estas fiestas tomen sus precauciones 😩aún ando aterrada, pero bien 🙏 bendiciones”, afirmó la presentadora de televisión a través de su cuenta de Instagram.

(Lea también: “Que pase el desgraciadooo”: Laura Bozzo vuelve con su icónico programa luego de 14 años)

Luego de compartir su denuncia y manifestar su impotencia, la conductora recibió varios mensajes de sus seguidores, quienes, además de preguntar por su estado de salud, le manifestaban su apoyo.

“Oh Dios Laura gracias a Dios no te pasó nada a ti, lo del carro se puede reparar 🙏🙏”, “Que bueno que estés bien Laura, ahora eso es lo más importante y todos estaremos más al tanto en esa carretera, yo vine ayer y gracias a dios en ese horario no paso nada”, “En lo países donde las autoridades son floreros pasa eso” y “Laura mejor vengase a vivir a Washington DC EEUU. No es la mejor ciudad del mundo, pero hay mucho menos delincuencia”.