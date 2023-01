Y es que no es solo por seguir siendo tendencia a nivel mundial y seguir suscitando cualquier cantidad de reacciones y comentarios de todo tipo. Los números de la canción en sí han sido incomparables en esta parte del mundo.

La cuenta de Twitter Latinometrics (@LatamData) resumió varios de los récords o logros que ya ha conseguido la “Shakira || Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, que recién llega a una semana al aire, habiendo sido publicada el pasado 11 de enero.

Quizá el más increíble es haber alcanzado las 100 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 3 días, algo que solo 12 temas lograron anteriormente.

(1/15) Shakira and Bizarrap broke the Hispanic Internet last week, reaching 100M views on YouTube in less than 3 days.

The crazier part? Only K-Pop and other Asian bands had ever reached this milestone.

A thread on @shakira's new hit song 🐺: pic.twitter.com/Y4ebtqQxuR

— Latinometrics 📊 (@LatamData) January 18, 2023