Primero fue su canción ‘Monotonía’. Después vino la tiradera con el argentino Bizarrap y el tercer round es con la antioqueña Karol G.

La nueva canción se distingue por los fuertes reproches de Shakira a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué. Por ejemplo, empieza diciendo que su nueva relación con la también española Clara Chía es más por despecho, pero que el hecho de que siga espiándola en redes sociales demuestra que no la ha superado.

El coro es la parte más fehaciente de esto, pues le reclama que aunque dice estar muy enamorado, sigue buscándola con insistencia. Ahí manda un primer mensaje a Chía, diciendo que al menos la colombiana lo “tenía bonito” a él.

Aunque también reconoce que le dolió verlo con su nueva novia, dice que su vida mejoró, que no la lastiman los mensajes que ella le envía y reitera que todo le ha servido para seguir haciendo dinero. Todo antes de dejar claro que no volverá con él.

Letra completa de ‘TQG’, canción de Shakira y Karol G: todo lo que le dice a Piqué y Clara Chía

Esta es la transcripción completa de la canción, cuyos apartes se habían filtrado minutos antes del lanzamiento:

“La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente.

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia.

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias.

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito?

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío.

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido.

Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia, yo me río.

No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte.

Y mando la cuenta de los shows, parking y el pasaporte.

Estoy más dura, dicen los reportes.

Ahora tú quieres volver, se te nota. Espérame ahí, que soy idiota.

Se te olvidó que estoy en otra, y que te quedó grande la bichota.

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito?

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level.

Volver conmigo, never.

Tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven.

Quieres volver ya, lo suponía, dándole like a la foto mía.

Buscando por fuera la comida.

Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía.

Eres feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía…

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?

Eso de andar buscándome el lado si sabes que yo errores no repito.

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito”.

Al final, Karol G también incluye un comentario, ¿para Anuel? “Mi amor es que usted se alejó mucho, y yo de lejos no veo, bebé. TQM, pero TQG”.