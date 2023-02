Es más, entre los memes que ha dejado el lanzamiento de Shakira Isabel y Karol hay varios en los que usuarios dicen que están descifrando qué frases son para Piqué y cuáles para Anuel AA, exparejas de las artistas.

Pero esas no son las únicas preguntas que han surgido con el tema, también hay quienes todavía no saben qué es ‘TQG’, título de la canción, y la respuesta es: te quedé grande.

Igualmente, es una especie de juego de palabras ligado a TQM (te quiero mucho). Incluso, en la última frase del estreno se escucha a Karol G cantar: “TQM, pero TQG” (te quiero mucho, pero te quedé grande).

Qué significa triple M, en canción de Shakira y Karol G

“Tú te fuiste y yo me puse triple M”, se escucha que cantan las colombianas, después de las frases: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

Y luego de decir lo de la triple M, las mismas Shakira Isabel Mebarak y Carolina Giraldo, nombres reales de la barranquillera y la paisa, explican que esas tres emes son: “más buena, más dura, más level”.

“Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level. Volver conmigo, ‘never’”, son las líneas completas con la explicación y se escuchan desde el minuto 2:08 del video de ‘TQG’.

Letra completa de ‘TQG’, de Karol G y Shakira

Es la sexta canción del nuevo álbum de ‘la Bichota’, ‘Mañana será bonito’, de acuerdo con una publicación que hizo la misma cantante antioqueña en su cuenta de Instagram.

Aquí la letra de ‘TQG’, donde mencionan a un ex de Karol, ‘Ovy on de Drums’ (quien además está relacionado con ‘Tusa’, otro tema de ella):

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente.

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia.

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias.

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito?

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito.

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío.

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido.

Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido.

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río… yo me río.

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte.

Y mando la cuenta de los ‘shows’, ‘parking’ y el pasaporte.

Estoy más dura, dicen los reportes.

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí.

Espérame ahí, que yo soy idiota.

Se te olvidó que estoy en otra.

Y que te quedó grande ‘la Bichota’.

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito?

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito.

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Shakira, Shakira…

Tú te fuiste y yo me puse triple M:

Más buena, más dura, más level.

Volver conmigo, ‘never’.

Tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven.

Quieres volver, ya lo suponía.

Dándole ‘like’ a la foto mía.

Buscando por fuera la comida.

Yo diciendo que era monotonía.

Y ahora quieres volver, ya lo suponía.

Dándole ‘like’ a la foto mía.

Eres feliz con tu nueva vida,

pero si ella supiera que me buscas todavía…

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito?

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito.

Que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito.

‘Ovy, on the drums’

Mi amor, es que usted se alejó mucho.

Y yo de lejos no veo, bebé.

TQM, pero TQG.

Barranquilla… Medallo.