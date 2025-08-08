La emisora Tropicana, perteneciente a Caracol Radio, es una de las más escuchadas en Colombia debido a su estilo cercano y alegre, que conecta con miles de oyentes en todo el país.

Entre esas voces se encuentra Élver Castro Monsalve, mejor conocido como ‘Luchito Humor’, un comediante que ha conquistado al público con su carisma y sencillez. Recientemente, este integrante de Tropicana protagonizó un momento que llenó de emotividad las redes sociales: anunció que había cumplido uno de sus sueños más grandes, comprar su propia casa.

La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde ‘Luchito Humor’ cuenta con más de 200.000 seguidores. Allí mostró imágenes de su nuevo hogar, al que llamó su “nido de amor”, y que adquirió junto a su esposa ‘Alexa’ Gómez, con quien comparte su mayor alegría: su hijo Gabriel.

En una publicación cargada de sentimientos, el humorista y expresentador de ‘Buen día, Colombia’ agradeció a Dios por esta nueva etapa y recordó lo difícil que fue llegar hasta este momento.

“Gracias a Dios. Una de las luchas más grandes, tener nuestra propia. Tal vez para nosotros es una de las publicaciones más importantes; repito, vengo de una vereda donde crecí solo con mi nono Adolfo y la pasaba de casa en casa de tíos, así que hoy siento mucha emoción. Les quiero motivar a soñar, a nunca parar, a que la familia es primero”, escribió.

‘Luchito Humor’ reveló que su historia personal estuvo marcada por la adversidad y las voces de quienes no creían en él. “Nos decían algunos que no lo lograría, que me quedara en el campo, que era huérfano y nadie me apoyaría, y aquí estamos”, expresó, dejando un mensaje de esperanza y perseverancia para quienes enfrentan situaciones similares.

En su mensaje, también tuvo palabras de gratitud para las personas más importantes en su vida: su esposa y su hijo. “Gracias a todos por ser parte de esto. A mi esposa Alexandra Gómez y a mi hijo Gabriel qué bonito ver el brillo en sus ojos, lo es todo. A mi esposa, gracias porque no hubiese sido posible sin su apoyo. Aquí bienvenidos a tomar tinto”, escribió, dejando claro que este logro es fruto del esfuerzo en equipo y del amor que los une como familia.

La publicación causó una ola de reacciones entre sus seguidores, compañeros de trabajo y oyentes de Tropicana, quienes lo felicitaron y reconocieron su perseverancia. Muchos destacaron el valor de compartir una historia que inspira a luchar por los sueños, sin importar las dificultades.

La trayectoria del humorista es un ejemplo de superación. De sus orígenes humildes en una vereda: “Yo nací en una vereda llamada Loma Laguna, corregimiento de Riachuelo en Charalá, Santander y me crió mi abuelito”, sostuvo el comediante en Tropicana.

Hoy, más allá de los micrófonos y los escenarios, celebra un triunfo personal que representa estabilidad y seguridad para su familia. Para él, la compra de su casa no solo es un logro material, sino el símbolo de que la disciplina, el trabajo constante y la fe pueden convertir los sueños en realidad.

Con una taza de café lista para recibir a familiares y amigos, el comediante inicia esta nueva etapa con la misma energía y optimismo que lo caracterizan en su trabajo diario, demostrando que, con perseverancia, las metas más grandes están al alcance de quienes no dejan de creer en ellas.

