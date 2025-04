La inseguridad en Bogotá ha cobrado una nueva víctima, esta vez una reconocida figura del entretenimiento radial: Gabriela Romero, imitadora y locutora de programas como ‘Cómo Amaneció‘ de Tropicana y ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio. La comunicadora denunció que fue víctima de un insólito y preocupante robo luego de abordar un taxi en compañía de un amigo.

¿Qué le pasó a la locutora de Tropicana Gabriela Romero?

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 23 de abril, luego de haber asistido a un evento. Romero y su acompañante tomaron un taxi en la calle 93 con destino al sector del Salitre, en la carrera 50 con avenida La Esperanza. Sin embargo, lo que parecía un trayecto rutinario terminó siendo una experiencia desconcertante y angustiante.

Según relató la imitadora en la emisora Tropicana, al inicio del recorrido todo parecía normal, pero a mitad de camino comenzó a sentirse extraña, con una clara sensación de desorientación. “Me subí sintiéndome bien, pero en algún momento me empecé a sentir rara. No recuerdo cómo ni cuándo le pasé mi tarjeta al conductor”, confesó.

De forma inexplicable, Romero y su amigo terminaron descendiendo del vehículo en un punto totalmente diferente al destino acordado: la calle 63, cerca de un motel conocido como Jardín Real. Fue en ese momento cuando el conductor les indicó que no podía continuar el trayecto y que debían pagar la carrera con tarjeta, algo que ambos aceptaron sin estar plenamente conscientes de lo que ocurría.

Posteriormente, su amigo solicitó un servicio por aplicación y lograron llegar a sus respectivas casas. No obstante, el verdadero susto llegó horas después. Alrededor de las cinco de la mañana, Romero despertó y descubrió que no tenía su cédula ni su tarjeta bancaria.

Al revisar los movimientos de su cuenta, encontró una transacción cercana a los cuatro millones de pesos, aparentemente realizada en una tienda deportiva. Además, identificó otros gastos menores, como una carga de gasolina por 23 mil pesos en una estación ubicada en el sector de Veraguas.

La locutora compartió los movimientos sospechosos a través de sus historias en Instagram, alertando a sus seguidores sobre el grave riesgo que implica tomar taxis de la calle en horas de la madrugada. “Me despierto, miro el celular y encuentro una transacción de casi 4 millones de pesos. También me robaron la cédula, y a mi amigo le sacaron más de 500 mil pesos”, reveló indignada.

Lamentablemente, no logró anotar la placa del vehículo, lo que dificulta que las autoridades puedan avanzar con una investigación concreta. “Estoy desconcertada porque realmente no recuerdo nada. No había consumido alcohol ni ninguna sustancia esa noche, y estoy convencida de que fui drogada. No tengo idea de en qué momento le entregué mis cosas al taxista”, agregó.

Romero hizo un llamado de atención a la ciudadanía.

“Esto que me pasó a mí puede pasarle a cualquiera. No se confíen, no crean en la buena fe de quienes ofrecen transporte en la calle, especialmente de madrugada. A veces el afán por llegar a casa nos hace bajar la guardia, pero es mejor prevenir que lamentar”, concluyó.

Este preocupante episodio se suma a una larga lista de denuncias por robos y estafas dentro de taxis en Bogotá, un fenómeno que sigue dejando víctimas y generando temor entre los habitantes de la capital colombiana.

