Francisco ‘Paco’ Ramírez fue despedido de la emisora en la que trabajaba, ¿la razón? se lanzó en ataques y acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y una compañera de trabajo. El locutor, ahora sin contrato, aseguró que fue sacado de contexto y que tampoco se arrepiente de manifestar su rechazo contra el jefe del Ejecutivo.

“No estoy dolido con una empresa como Caracol y menos con un equipo de trabajo como Tropicana que somos una familia, lo que me duele es el punto de partida del país, las hienas de las redes sociales, que buscan cualquier escenario para sacar lo incompetente y frustrados que son, porque ninguno de los que me ha criticado ha hecho ni la cuarta parta de lo que he hecho por la ciudad”, señaló el locutor a la revista Semana.

Es que justo al medio día de este miércoles, ‘Paco’ fue llamado a la oficina del gerente. Allí le notificaron que su vinculación con el grupo Prisa –organización dueña de la emisora Tropicana– había terminado por cuenta de los comentarios que lanzó contra el presidente y la interrupción que le propinó al aire a una colega que emitía información.

Justo 24 horas atrás, el locutor fue el protagonista de una tensión en la cabina que escaló a las redes sociales. La periodista Stephania Lerma entregaba un informe sobre 4.983 créditos que condonarán en el Icetex, de inmediato ‘Paco’ lanzó un bostezo con la aparente intención de sabotear la noticia.

–No me interrumpa las noticias porque son buenas y son positivas.

–¿Entonces no bostezo, pues, boba?

Después de irrespetar a su compañera de trabajo, el locutor continuó: “Me interesa muy poco Petro, si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente, si es tu noticia, a mí no me importa, puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana”.

La periodista intentó argumentar por qué la información que emitía era relevante y, de nuevo, el apasionado y enfurecido locutor volvió al ataque: “Es la verdad, Petro es un bandido y es un narcotraficante”

Horas después de su despido, el locutar volvió a usar los micrófonos, esta vez de la revista Semana, para explicar que no cometió ningún error y que el video que circula fue manipulado. Aseguró que los calificativos de “bandido” y “narcotraficante” los utilizó para referenciar una entrevista que alias ‘Popeye’ había dado en la que habló de Petro.

“Yo no he visto que despidan a un locutor porque le dijo ‘Porky’ a Duque o le dijo asesino en alguna empresa a Uribe. Fue un comentario de grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom, y gracias a eso hoy no estoy en Caracol”, puntualizó ‘Paco’, a quien Petro le respondió.

En todo caso, Prisa Media emitió un comunicado en el que rechazaron la conducta del locutor y aseguró que se tomaron todas las medidas del caso para que esta situación no vuelva a ocurrir.

“La actividad periodística en CARACOL SA y sus emisoras, Incluida TROPICANA, se desarrolla bajo total respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y de información, con total libertad editorial, por lo que las manifestaciones realizadas por cualquiera de nuestros periodistas y colaboradores son totalmente libres y personales y de ninguna manera representan una posición institucional de CARACOL SA y nuestra emisora TROPICANA”, puntualizó el grupo de medios.

Francisco ‘Paco’ Ramírez estuvo vinculado por ocho años a Tropicana en Cali y tenía un personaje denominado como ‘La tía Inés’, una anciana que entregaba reflexiones sobre el buen vivir y autoayuda.

