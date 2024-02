Luego de que Ramírez afirmara que el presidente era un “bandido y narcotraficante” y tratara a una de sus compañeras como “boba”, los usuarios de redes sociales criticaron la actitud del comunicador que terminó creándole serios problemas.

Una vez culminó el programa, Gustavo Petro respondió a través de X, fiel a su estilo, que la manera como lo trató el periodista “tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital”.

Los apuntes contra el presidente no le salieron bien al también humorista, pues el Grupo Prisa, dueño de las emisoras de Caracol Radio, a la que está adscrita Tropicana, tomó la decisión de dar por culminado su contrato aduciendo “despido sin justa causa”.

Francisco ‘Paco’ Ramírez le comentó a Semana que él solo citó una entrevista de alias ‘Popeye’, en la que ese criminal afirmaba que Petro era un “narcotraficante”. De hecho, también afirmó que tiene un muy buen trato con su compañera Estefanía Lerma, a quien llamó inicialmente “boba”.

El locutor dijo que sus palabras llevaron a que fuera despedido, debido a que no es simpatizante del presidente Petro. “Yo no puedo enamorar a quien me odia, simplemente porque me gusta Álvaro Uribe o me gusta la derecha”, afirmó en la entrevista con el medio citado anteriormente.

En el diálogo con esa casa periodística, también comentó: “No fue agresión, fue simplemente un comentario de una entrevista de Popeye”, y dejó saber que no se arrepiente sobre sus palabras.

“Cuando uno se arrepiente de algo es cuando comete un error puntual, y yo no he cometido un error. Si yo me arrepiento es dar a entender que yo ataque a una muchacha que he apoyado, que ella sabe cuánto la quiero y cuánto he hecho por ella”, le dijo Ramírez a Semana.

Sobre su despido, el locutor expresó en sus declaraciones para el medio dirigido por Vicky Dávila que llevaba vinculado aproximadamente ocho años con Tropicana, pero que a las 12:00 p. m. de este miércoles 7 de febrero se reunió “con gerencia y con todo el pesar del mundo”, le informaron que no seguiría vinculado con la emisora.

