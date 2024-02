Armando Benedetti es uno de los escuderos que tiene Gustavo Petro desde que iniciara su campaña para llegar a la Casa de Nariño y, por supuesto, también desde que es el máximo huésped de la misma.

Luego de un paso fugaz por la Embajada de Colombia en Venezuela, cargo del que salió entre escándalos por sus comunicaciones con Laura Sarabia en los que enrostraba el dinero que había conseguido para la campaña del entonces candidato Petro, Benedetti volvió a caer parado.

En los últimos días se conoció que fue designado por el mandatario como embajador de Colombia ante la FAO, plaza que deberá ocupar desde la capital italiana.

(Vea también: Armando Benedetti saltó en defensa de Verónica Alcocer: la comparó con otras primeras damas)

Después de conocerse que tendrá un salario millonario, Benedetti habló con Julio Sánchez Cristo en La W y allí manifestó que lleva “cinco años perseguido por Lombana, por emboscadas judiciales”, según él, orquestadas por el exfiscal “Néstor Humberto Martínez mandado por Vargas Lleras”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del diálogo es que no estaría del todo cómodo y conforme con la designación que recibió para el alto cargo en la FAO:

“Tuve que ver mucho, por no decir que yo elegí a Petro. Así que me merecía lo que fuera y esto no es lo que hubiera querido, pero es lo mejor”, manifestó Benedetti en LA W.