El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti también opinó sobre el reciente escándalo que rodea al Gobierno Petro: la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

(Le puede interesar: COC le rogó a Petro para que invierta bien plata de los Panamericanos: “Hay necesidades”)

Benedetti señaló que: “Panamericanos (…) Ignorancia, improvisación y falta de experiencia de las personas que rodean al presidente. Pobre Barranquilla”.

Benedetti, quien fue pieza clave en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, no fue el único que criticó al Gobierno, pues el representante por el Pacto Histórico Agmeth Escaf también hizo lo mismo.

“¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada. Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los juegos se cumpliría a raja tabla. Era palabra empeñada”, puntualizó.