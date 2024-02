Agmeth Escaf no ha dejado que su filiación política le impida ponerle los puntos sobre las íes al Gobierno por la confirmada pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla.

El representante a la Cámara ya se había expresado fuertemente al conocerse la noticia, pero la respuesta del presidente Gustavo Petro pareció gustarle todavía menos y no se quedó callado.

Primero lamentó que la explicación del mandatario se basara en echar culpas a terceros, empezando por su antecesor. Ahí, Escaf reconoció que el primer error sí fue del presidente anterior, pero era algo que el actual podía corregir: “¿Incumplió [Iván] Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada”, dijo el también actor barranquillero.

“Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los juegos se cumpliría a raja tabla. Era palabra empeñada”, prosiguió Escaf.

El acuerdo incumplido para recuperar los Juegos Panamericanos

En su descargo, Agmeth Escaf también reveló cuál se supone que iba a ser la forma de recuperar los Juegos Panamericanos. Según él, el Gobierno Petro se comprometió a “pagar en diciembre cuatro millones de dólares y pagar en enero otros cuatro millones de dólares para enderezar el curso de una relación que venía chueca con Panam Sports”, pero indicó que la sede se perdió porque el Ministerio del Deporte “no hizo ningún pago, se pasó por el forro el acuerdo”.

“Es decir, lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables”, sentenció, e hizo un pedido enfático al jefe de Estado: “No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio”.

Pero el congresista no se quedó ahí y arremetió contra la ministra Astrid Rodríguez: “La ministra, teniendo la plata en su cartera, no pagó en diciembre porque, según sus propias palabras, le dio miedo girar tanta plata. Una incapaz en todo el sentido de la palabra. Y sigue ahí, en su cargo, como si nada“.

El duro reproche de Agmeth Escaf a Petro por Juegos Panamericanos

Luego le habló con total franqueza a Petro: “Lo mínimo, presidente, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado”, dijo. “De un gobierno progresista espero más autocrítica, no espejo retrovisor buscando responsables en el pasado”.

“Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi tierra prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte. Lo mínimo es resarcir el daño, que sí lo hubo, y reparar a una ciudad que te apoyó para que tú estuvieras donde estás”, pidió, echándole en cara que “en Barranquilla no ganó Rodolfo Hernández”:

“En Barranquilla ganaste tú. Es inaudito que esta barbaridad haya pasado y que la perjudicada sea precisamente una ciudad que se la jugó toda por tí”.

“Si Astrid hubiese pagado a tiempo el dinero que debíamos transferir en diciembre (no en enero como afirmas) nada de esto habría pasado”, concluyó, pidiéndole la cabeza de la funcionaria: “Por respeto a Barranquilla te pido que dejes de defenderla y de justificar su incompetencia”.

Este fue el largo descargo del parlamentario:

