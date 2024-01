El mundo del deporte en Colombia sigue muy pendiente a lo que ocurre con los Juegos Panamericanos de 2027, dado que desde que Panam Sports le quitó la sede a Barranquilla por incumplimiento de pagos, poco y nada se ha avanzado en tratar de recuperarlos y esa idea se ve cada vez más lejana.

Luego de una reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, a la que asistió el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, la ministra del deporte Astrid Rodríguez y el canciller de Colombia Álvaro Leyva, se determinó que uno de los planes a seguir iba a ser viajar para hablar con los comités afiliados a Panam Sports y con el presidente de esa entidad, Neven Ilic.

Sin embargo, ese plan también se vería truncado y por eso es que no se podría recuperar la sede por ese medio, ya que Ilic no quieren recibir en su despacho a Gustavo Petro.

Gustavo Petro no es recibido en Panam Sports

Según explicó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, en diálogo con la revista Semana, el presidente de Colombia sí ha buscado concretar la cita con Neven Ilic, pero este sencillamente no le ha querido abrir un espacio en la agenda para atenderlo.

“El señor presidente ha mostrado interés en ir a reunirse con Neven Ilic aprovechando un viaje a Chile, pero no le han dado cita porque Ilic no quiere mezclar tema deportivo con el gobierno”, aseguró Solano.

Además, agregó que igual siguen buscando alternativas para recuperar la sede, pero que realmente es muy difícil y más teniendo en cuenta que Barranquilla ya no se podrá volver a presentar como sede, sino que la única alternativa es que perdonen a Colombia y que así pueda seguir organizando las justas deportivas.

En cuando al tema de María Isabel Urrutia, que ha sido una de las principales señaladas por este hecho, aseguró: “No tiene ninguna trazabilidad de que haya hecho ni una sola reunión y cuando la hizo por aparte del Comité Organizador, fue a Barranquilla a nombrar gerente y asignar sede para la Villa Olímpica cuando no era su potestad. Ella lo ha dicho, los Juegos no eran su prioridad. Ya después los quiso, pero no por los conductos regulares”.

Por lo pronto, Panam sports tiene su reunión extraordinaria pactada para febrero, pero lo cierto es que las esperanzas de que Colombia recupere la sede son escasas.

