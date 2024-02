Luego de que la organización PANAM Sports confirmara que de manera definitiva que Barranquilla no será la sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027, se conoció, también, que Asunción de Paraguay y Lima de Perú serán las dos ciudades que se disputarán la sede.

A raíz de esta noticia, los internautas han dejado cientos de comentarios en redes sociales y muchos de estos son de figuras públicas y políticas, entre tantas, el representante a la Cámara Agmeth Escaf.

Desde que se desató toda esta polémica, el barranquillero ha enfatizado mucho en su indignación e incluso enojo por haber perdido la sede de un evento que habría marcado la historia en el deporte del país.

Ahora, el representante volvió a dejar un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que, de hecho, hizo una particular analogía con un caballo, que ha indignado a algunos, donde se desahogó y dijo que Colombia había quedado ante el mundo como un país poco serio.

Y es que sumado a su comparación, el representante exigió que el Gobierno Nacional le pida una disculpa a su ciudad, que fue, según él, quien más perdió a raíz de este bochornoso caso.

“Y no me vengan con el cuento que soy charista como si esos juegos fuesen de los Char o como si solo esa familia necesitaba que cumpliéramos con lo firmado y pactado. Los Char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada. Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el Gobierno le pida perdón”, añadió en su mensaje.