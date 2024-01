En una entrevista para La F. M. el representante a la cámara Agmeth Escaf arremetió contra Gustavo Bolívar, luego de que el excandidato a la alcaldía de Bogotá se metiera a la discusión que generó la cancelación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla.

Luego de conocer que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, el representante a la Cámara Agmeth Escaf no ocultó su disgusto y envió fuerte mensaje al Gobierno de Gustavo Petro, pero Gustavo Bolívar no se calló y a su vez escribió en respuesta.

Según comentó Escaf: “Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable”, haciendo referencia a la cancelación del evento deportivo en 2027.

Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es. pic.twitter.com/VINdsCsPSJ — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2024

Ante esto, Gustavo Bolívar y por la misma red social (X), escribió: “Cría cuervos y te sacarán los ojos“.

Agmeth Escaf vs. Gustavo Bolívar, por cancelación de Juegos Panamericanos

En medio de una entrevista con el medio ya citado, el representante a la Cámara no dudó en responder en vivo al trino del exsenador:

“Lo que diga Gustavo Bolívar me tiene sin cuidado, no le tengo ni cinco de respeto a ese señor… no fue capaz ni siquiera de sacar la cara por nuestro partido en las elecciones de Bogotá, ni siquiera pa’ concejal quedó, pero pa’ estar hablando y estar incendiando sí está listo.“

En consecuencia a su opinión por la no realización de los Juegos Panamericanos. Cabe aclarar que este evento se canceló, porque Colombia no desembolsó un pago por cuatro millones de dólares el año pasado.

