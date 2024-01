Barranquilla, que había sido seleccionada como sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027 en octubre pasado, se enfrenta a un revés importante luego de que Panam Sports le retiró la organización de las justas. La causa detrás de esta sorprendente pérdida radica en el incumplimiento de los pagos por parte del Gobierno Nacional a la organización que agrupa a los comités olímpicos de la región.

Carlos Antonio Vélez, quien se ha caracterizado por sus dardos al Gobierno de Gustavo Petro, no pudo ocultar su sorpresa, insinuando que el presidente, a quien habría tildado de “verdugo”, perdió la sede a propósito para que no le gritaran el conocido “fuera Petro”, habitual en eventos deportivos.

“¡Me imagino el susto! Todos los días, en todos los escenarios y en todas las competencias de Panamericanos el grito del pueblo, después de los himnos, pidiendo la salida inmediata del verdugo. Mejor no hacerlos y se evita la vergüenza y la rabia, que aunque no lo admita, le debe sonar duro y al oído”, dijo el periodista.

