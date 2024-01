Barranquilla perdió la posibilidad de albergar los Juegos Panamericanos de 2027 por el incumplimiento del Gobierno Nacional con los pagos del contrato con la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports.

Se trataba de 2 cuotas de 4 millones de dólares pactadas para el 30 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024, pero el dinero no se giró y Panam Sports determinó “retirar la sede tras los innumerables incumplimientos”.

Y pese a que Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, dijo que Gustavo Petro, presidente de Colombia, ahora sí se empezó a mover para recuperar las justas, también aclaró que todo fue culpa del Gobierno Nacional porque “la plata estaba y por un impase en la hacienda pública, no se giró”.

Juegos Panamericanos se perdieron por “capricho político de Petro”

El periodista Ricardo Ospina, jefe de noticias de Blu Radio, comentó que la traba para la realización del certamen deportivo de 2027 obedece a aparentes celos políticos de Petro.

“En 2027, Gustavo Petro será expresidente de Colombia; es decir, no estaría presente en la ceremonia inaugural de los Panamericanos, pero Alejandro Char sí seguirá siendo alcalde de Barranquilla, así que a él sí le corresponderá estar en la ceremonia”, explicó.

Y añadió que todo puede ser peor por cuenta de la postura del propio mandatario:

“No se cierra la puerta a que Colombia no pueda participar en estos Panamericanos por cuenta de esta situación que termina siendo un capricho político del presidente Petro”.

De hecho, indicó que al propio jefe de Estado trataron de convencerlo hasta último momento de apoyar el evento.

“Ayer [enero 2] hubo una llamada intentando convencer al presidente Gustavo Petro para que se hiciera el giro de los 4 millones de dólares. En la llamada también estuvieron el alcalde de Barranquilla, el presidente de Panam Sports y la ministra del Deporte”, reveló.

En ese sentido, el periodista dio a entender que la rivalidad entre el líder del Pacto Histórico y la familia Char, perteneciente a la oposición, hizo que el presidente Colombia le bajará el púlgar a las justas, algo que no sería nuevo.

“Ya van 2, la otra fue la Fórmula 1, que estaba cerquita de Barranquilla y Petro dijo que no que no porque prefería hacer escuelas, dar plata a los pobres y no dar el visto bueno para el Gran Premio del Caribe. Así está funcionando la política hoy”, comentó.

En audio, las palabras de Ricardo Ospina (minuto 4:03:04):

Acá, el comunicado de Panam Sports:

