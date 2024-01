La guerra entre Ucrania y Rusia ya lleva varios meses y cada vez se ven menos esperanzas de que se llegue a un acuerdo para que se dejen de atacar y que así se pierdan menos vidas.

(Ver también: Expolicía colombiano murió en un bombardeo en la guerra entre Rusia y Ucrania)

De hecho, en las últimas semanas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó que se intensificaran los ataques debido a las represiones que ha recibido su país también por parte de Ucrania.

Esta guerra ha costado miles de vidas, pues los misiles no cesan y por eso es que varias de las principales de ciudades de ambos países están prácticamente destrozadas, por lo que el panorama es desalentador.

Lee También

Ahora, el mundo del deporte está consternado, debido a que la Federación Ucraniana de Fútbol confirmó que en medio de uno de los ataques de Rusia a la ciudad de Kiev, la jugadora Viktoriya Kotlyarova y su madre fueron “asesinadas”.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) January 1, 2024