La titular de la cartera concedió una rueda de prensa horas después de que la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, oficializara que la capital del Atlántico ya no organizaría las justas en 2027 debido a “múltiples incumplimientos” en los pagos del contrato firmado para tal fin.

Se trataba de 2 cuotas de 4 millones de dólares pactadas para el 30 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024, pero el dinero no se giró y Panam Sports determinó no contar más con Barranquilla para la realización de los próximos Juegos Panamericanos.

Y pese a que Alejandro Char, alcalde de la ‘Arenosa’, dijo que Gustavo Petro, presidente de Colombia, ahora sí se empezó a mover para recuperar el certamen, también aclaró que todo fue culpa del Gobierno Nacional porque “la plata estaba y por un impase en la hacienda pública, no se giró”.

En ese sentido, la ministra del Deporte indicó que los recursos están disponibles, incluso para pagar en una sola cuota.

Ministra del Deporte dice que sí hay plata para los Panamericanos 2027

Astrid Bibiana Rodríguez dio una particular excusa para explicar la causa que evitó hacer el pago, pues dijo que el monto no se podía desembolsar al término de 2023 y que le pidió al presidente de Panam Sports plazo para enero de 2024, pero que el trato no se lo respetaron.

“Alcanzábamos a pagar, no es que no lo tuviéramos contemplado, hubiésemos podido hacer el pago pero el desembolso no llegaría tan rápidamente como nosotros lo queríamos, por eso fue una decisión pagar en enero, porque sabíamos que teníamos toda la plata y que podía llegar más rápido y así lo expliqué”, manifestó.

Y agregó que ahora sí toda suma está disponible: “Tenemos la plata, estamos dispuestos a pagar, el presidente Petro está al frente de esta situación, tratando de mirar que nuevamente retomemos los acuerdos para hacer el pago y seguir con el proceso”.

Entre tanto, el despacho de la ministra emitió un comunicado diciendo que los 8 millones de dólares están listos y que no se esperaba que a Barranquilla le quitaran la sede.

“De manera sorpresiva, Panam Sports envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y, contrario a lo acordado con este ministerio, de rescindir el contrato y cancelar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla”, puntualizó el texto.

