La ministra del Deporte se robó todo el protagonismo en la ceremonia de apertura de los Juegos Nacionales 2023, acto celebrado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Las competencias arrancaron el pasado 11 de noviembre y se extenderán con 41 disciplinas hasta el 25 del mismo mes en diferentes sedes que tienen como epicentro al Eje Cafetero, en donde la funcionaria fue la máxima autoridad gubernamental presente.

Sin embargo, su aparición tuvo varios lunares, como las rechiflas que recibió cuando mencionó a Gustavo Petro, Francia Márquez y quiso promocionar la “paz total” en una intervención que lució politizada.

Pero eso no fue lo más llamativo, ya que la mujer no pudo leer bien el texto que tenía a cargo, algo que hizo pensar que no estaba en óptimas condiciones para presentarse en público.

Ministra del Deporte se trabó en discurso de Juegos Nacionales 2023

Astrid Bibiana Rodríguez no pudo vocalizar, debió hacer varias pausas y se enredó constantemente cuando tomó la palabra, pues poco se le entendía.

De hecho, quienes estaban a su alrededor la miraron con extrañeza debido a que la mujer suele expresarse con fluidez, lo que levantó sospechas sobre qué le estaría pasando.

Fue tan vergonzoso el momento para ella que cuando terminó hizo gestos de haber descansado, ya que fue evidente que no se encontraba bien.

“Preocupante, enfarrada, borracha, vicios, dopada”, fueron algunos de los calificativos que recibió en redes.

En video, el enredado discurso de la ministra del Deporte y las críticas que recibió:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Qué entran la ministra del deporte y Petro a un bar.

Qué horror . pic.twitter.com/GJKExQznmF — DoñaPily (@dona_pily2) November 12, 2023

La Ministra del Deporte tiene derecho a andar enfarrada donde le de la gana, que eso sea poco profesional y anti ético es otro tema — Jhon Prieto ❤️‍🔥 (@sirjhonprieto) November 12, 2023

¿Con que autoridad el jefe de la ministra del deporte se va a atrever a pedirle la renuncia por presentarse borracha en la inauguración de los juegos nacionales?.

Un nuevo acto bochornoso y lamentable, pero la ministra se sostendrá en el cargo. — Juan carlos Gossaín R. (@JCGossain) November 12, 2023

La "ministra del deporte" es un fiel ejemplo de cómo ha sido Petro de presidente: viciosos e incompetentes. — Faiber Pinzón (@FaiberPinzon1) November 12, 2023

Ministra del deporte? Dopada? Jajaja dando el ejemplo — Leonardo Quevedo (@leoq20) November 12, 2023

