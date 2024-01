La Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, alborotó el avispero en la tarde de este miércoles 3 de enero al dar a conocer que Colombia perdía su sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos, las cuales se llevarían a cabo en 2027.

La razón de la decisión de Panam Sports se debe a que el Gobierno Nacional incumplió con los pagos en las dos cuotas estipuladas a saldar el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. Por ese motivo, la organización decidió quitarle la sede a Barranquilla, pese a que la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, dijo que ahora sí tienen la plata para consignarla en un solo giro.

Reacciones a que Colombia ya no será sede de Panamericanos

Al respecto, Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, reaccionó a todo este escándalo y se mostró asombrado por la manera en la que se dio todo, pues cree que se pudo manejar de una mejor forma y evitar caer en un resultado que deja muy mal parado al Gobierno Nacional.

“¿Así o más incompetentes? Hacer un pago del que todo estaba pendiente y que no se hubiera hecho es realmente un nivel de incompetencia que me tiene sorprendido. ¿Cuánto llevamos hablando de esto? Prácticamente todo el tiempo”, señaló.

Finalmente, Riveros trató de encontrar alguna razón política para no hacer una gestión buena y asegurar los Juegos Panamericanos. De hecho, el panelista criticó fuertemente al presidente Gustavo Petro por no planear lo que se le podía venir encima con la magnitud de una decisión como estas.

“Es evidente que las dificultades de relacionamiento político entre Barranquilla y el Gobierno forman parte de esta historia. Son dificultades de comunicación, ahora yo no sé si el Gobierno desistió. Yo no he visto una estupidez más grande que una cosa de estas que iba a producir el grado de indignación pública que desató”, indicó.

