Gran revuelo se ha desatado en la mañana de este viernes 7 de febrero con las declaraciones del periodista de Tropicana Francisco ‘Papo’ Ramírez, quien en la emisora de Cali aseveró que el presidente Gustavo Petro “robaba al país”, lo “detestaba” y era un “bandido y narcotraficante”, afirmaciones que despertaron la sorpresa del mandatario.

Además, la reacción del comunicador se desató por una noticia que dio su colega Stephania Lerma, a quien además agredió verbalmente descalificando su trabajo y asegurando que no le importaba lo que ella dijera en el programa. Incluso, otro miembro de la emisora la calificó de “boba”.

Al respecto, el propio presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y reaccionó al particular hecho: “La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo”.

Precisamente, Grupo Prisa, dueña de las emisoras de Caracol Radio, a la que está adscrita Tropicana, emitió un comunicado sobre lo sucedido y anunció lo que hará con el periodista ‘Paco’ Ramírez, quien está envuelto en una polémica por sus graves acusaciones contra Petro.

“Esta misma mañana tomamos las medidas del caso frente al Sr. Ramírez y las medidas con los equipos para garantizar que este tipo de situaciones, que no reflejan los valores de nuestra compañía, vuelvan a ocurrir”, expresó Prisa.

