Fue un inicio difícil de audiencia este viernes, primero de agosto, ya que la jueza Sandra Heredia arrancó con un fuerte reclamo por la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez que se filtró dos horas antes del juicio.

La togada manifestó su inconformidad con la situación y les recriminó a los medios de comunicación, así como a los hijos de Álvaro Uribe Vélez, por publicar el documento en el que se argumentaban los 12 años de condena contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La audiencia, que estaba siendo grabada, evidenció el inmediato malestar del expresidente Álvaro Uribe, quien interrumpió a la jueza para exigir respeto por su familia.

Álvaro Uribe: “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia… No cuestione la gallardía de mis hijos, lo pido respetuosamente”.

Sandra Heredia: “Se puede callar, señor Uribe”.

Álvaro Uribe: “No, señora jueza, ante eso no me callo”.

Vea acá el momento exacto de la rabieta de Álvaro Uribe Vélez en la audiencia de condena:

