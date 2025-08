Al inicio de la diligencia, la jueza rechazó la filtración de la sentencia contra el exmandatario colombiano, ya que algunos medios de comunicación publicaron anticipadamente el documento en el que se detallaba que Uribe recibiría una condena de 12 años.

(Lea también: Jueza admitió que cometió error en condena a Álvaro Uribe y se quejó por filtración)

La jueza Heredia señaló que uno de los hijos de Uribe filtró ese dato sensible. Incluso, fue más allá y afirmó que carecían de “gallardía” por no acompañarlo, por lo que el expresidente reaccionó.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, dijo Uribe, visiblemente molesto por la acusación de la jueza contra sus hijos.

La jueza respondió: “Tranquilo. No me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado”, y luego le pidió que se callara.

