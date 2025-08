La jueza Sandra Heredia oficializó este jueves la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imponiéndole una pena de 144 meses de prisión domiciliaria, es decir, 12 años, además de una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La decisión fue anunciada en una audiencia cargada de tensión, donde Heredia comenzó por ofrecer disculpas por la filtración anticipada del fallo, conocida desde el mediodía de este primero de agosto. Luego saludó a los asistentes, entre ellos la defensa de Uribe, y a las víctimas del caso, como el senador Iván Cepeda, presente de manera virtual.

Sin embargo, el ambiente se tornó aún más tenso cuando la jueza mencionó que uno de los hijos del expresidente había hecho publicaciones en redes sociales criticando la sentencia y su labor.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, afirmó.

Uribe reaccionó de inmediato, interrumpiendo la audiencia sin solicitar la palabra: “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no acepto que se meta con mi familia”.

La jueza le respondió con firmeza: “Sí señor, tranquilo. Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado, a usted como persona, primero, como a los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria; pero simplemente estoy dejando constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana”.

La reacción del expresidente también provocó respuestas desde diversos sectores sociales. A través de la cuenta de X @Mafapocolombia, del colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia, se publicó un mensaje cargado de simbolismo: “Es muy duro cuando se meten con la familia de uno. ¿No?”.

Qué son los falsos positivos

Cabe recordar que esta organización representa a mujeres cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate durante gobiernos pasados.

El fallo se da en el marco del proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, uno de los casos más sensibles en la historia reciente del país. Se espera que la defensa del exmandatario interponga los recursos correspondientes.

