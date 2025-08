Hace apenas unos días, se conoció acerca de la historia de un joven que entró en contacto con varias aeronaves en el aeropuerto capitalino durante casi una hora. En ese lapso, autorizó despegues y entregó otro tipo de órdenes a pilotos en aire y tierra, sin que nadie se diera cuenta.

Luego del escándalo por la presencia del hombre de 18 años, identificado como Juan Diego Chavarro, dirigiendo operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, uno de los protagonistas reapareció con una frase que avivó la controversia. Según informó El Tiempo, se trata de Carlos Chavarro, controlador aéreo y padre del joven que asumió funciones críticas el pasado 21 de julio.

Ese diario logró contactar a Carlos Chavarro, quien se abstuvo de dar declaraciones formales, argumentando que sus abogados le pidieron no pronunciarse y mantenerse al margen de las entrevistas. Aun así, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Lo único que le puedo decir es que todo lo que se ha dicho no es cierto”.

La respuesta deja más preguntas que respuestas sobre el rol del joven y el conocimiento que tenían los funcionarios presentes. Por ahora, el país espera el avance de la investigación disciplinaria que busca establecer si hubo negligencia o encubrimiento.

De acuerdo con la información entregada por el medio citado, Chavarro está asignado al aeropuerto José María Córdova, que presta sus servicios a Medellín. Su hijo, sin autorización ni licencia aeronáutica, interactuó con tripulaciones de al menos tres vuelos comerciales durante la operación y por cerca de una hora, según la investigación.

Según confirmó la Aeronaútica Civil, algunas de las aeronaves involucradas fueron el vuelo 4131 de Latam, que partió desde Barranquilla; el vuelo 4807 de Avianca, con destino a Popayán; y el vuelo 217 de la misma aerolínea, que salía de Bogotá hacia Buenos Aires, Argentina. El joven dio instrucciones directas a estas tripulaciones, incluso autorizando despegues.

La Aeronáutica Civil suspendió de inmediato las licencias de los dos controladores responsables ese día: Luis Antonio Díaz Díaz y Mauricio Ferrer Bravo, quienes estaban en turno durante la incursión del joven en la torre de control y no hicieron nada para oponerse a la acción de que el joven tomara el comando de la torre de control.

La gravedad del caso también podría implicar consecuencias más severas, especialmente si se confirma la reincidencia, ya que anteriormente se conocieron rumores de que Juan Diego Chavarro habría hecho acciones similares en el Aeropuerto José María Córdova, donde su padre trabaja, y que otra aspirante a controlado también habría tenido acceso indebido bajo circunstancias similares, a tomar el control de las operaciones aéreas.

Pilotos consultados por la casa periodística citada señalaron que estudian si presentar acciones legales, al considerar que se expuso la seguridad aérea. El hecho ha prendido las alarmas en la industria, y la Procuraduría ya abrió una indagación para esclarecer los hechos y posibles responsabilidades.

