Así como la esposa del empresario que atacó a una pasajera en El Dorado respondió por el tema, la compañía vinculada al hombre dio la cara por lo sucedido para dejar clara su postura.

El tema provocó indignación general luego de que Héctor Favio Santacruz Marulanda, como fue identificado el agresor, golpeara en el rostro a una mujer luego de que no le cedió la silla.

La respuesta por parte de Khala Design, compañía de la que la mujer del atacante es fundadora, salió al paso para referirse a lo sucedido en medio de una fuerte controversia que la involucra.

¿Qué dijo empresa sobre hombre que golpeó a una mujer en el Dorado?

La agresión del hombre contra una mujer en El Dorado llevó a que Khala Design publicara una respuesta desde su cuenta institucional de Instagram con la postura frente al caso.

“No lo justificamos. No lo ocultamos. Lo enfrentamos. Este hecho no representa a Khala, pero sí nos reta a reafirmar lo que somos. Gracias por exigirnos más. Gracias por no ser indiferentes”, indicó la publicación en la que se divulgó el comunicado.

El texto en cuestión sirvió para que la empresa en cuestión pusiera el pecho ante las circunstancias, mucho más porque la oferta que tiene es de productos dirigidos para mujeres.

“La coherencia también se demuestra en los momentos más difíciles. En los últimos días ha circulado en redes sociales un video que muestra un acto de violencia protagonizado por una persona cercana a una de las fundadoras de nuestra marca. No vamos a ocultarlo, no vamos a esquivarlo. Sí, es un hecho real y como equipo como mujeres y como marca nos duele profundamente”, señaló el comienzo del mensaje.

Lejos de desconocer el mencionad vínculo, hubo un duro cuestionamiento por los hechos que los salpicaron y que se viralizaron por redes sociales en la agresión contra una pasajera.

“Khala nació del trabajo la sensibilidad y la fuerza de mujeres que creen en el respeto como principio innegociable. Por eso, frente a esta situación queremos hablar con la misma claridad con la que trabajamos cada día. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia. Este hecho no representa nuestros valores ni la esencia con la que construimos cada paso de esta historia”, aseguró la compañía.

En la misma línea de la pareja del empresario que protagonizó la escandalosa agresión en el terminal aéreo, el pronunciamiento surgió a pesar de que no tuvo ninguna relación con un contexto del negocio en sí mismo.

“Sabemos que el hecho no ocurrió en un entorno empresarial, pero también reconocemos que existe un vínculo que ha llevado a asociar lo sucedido con nuestra marca y no vamos a guardar silencio ante eso. Callar no es una opción cuando se trata de integridad. Él va a asumir las consecuencias de sus actos y nosotras desde nuestro lugar asumimos también. El deber de ser coherentes con lo que creemos y defendemos como seres humanos”, afirmó el comunicado.

El remate del mensaje también llevó no solo a enfrentar las situaciones que afectan de manera colateral a la empresa, sino para presentar estos hechos como parte de un escenario de autocrítica frente a lo sucedido.

“Sabemos que los errores existen algunos duelen más que otros algunos incluso dejan huellas que tardan en sanar para enfrentarlos con verdad y humildad también hace parte de la responsabilidad que asumimos al liderar una marca con propósito. A quienes han expresado su opinión desde el respeto gracias, gracias por exigirnos más gracias y por recordarnos que la empatía se ejerce en los momentos incómodos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una marca coherente humana y profundamente conectada con los valores que la inspiraron desde el principio”, sentenció la marca.

¿Qué pasó con hombre que golpeó a mujer en El Dorado?

El 27 de julio de 2025, un incidente de violencia se registró en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, generando una gran indignación en redes sociales y en la opinión pública. Un hombre, identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, agredió físicamente a una abogada en la sala de espera de la terminal aérea.

Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en la sala de espera número 9. Según la víctima, el hombre la agredió tras un altercado verbal porque ella se había sentado en un puesto que, supuestamente, le correspondía a él. La abogada recibió un golpe en el rostro que le causó un trauma en tejidos blandos. Tras la agresión, se desvaneció y tuvo que ser atendida por personal médico.

La Policía intervino de inmediato, deteniendo a Santacruz Marulanda. La víctima, por su parte, presentó una denuncia formal por lesiones personales y perturbación física ante la URI de Engativá. Según su apoderada, el procedimiento de las autoridades presentó fallas, ya que la víctima y el agresor fueron trasladados en la misma camioneta, lo que la revictimizó.

El agresor, empresario del sector del calzado y textil de Armenia, ha sido vinculado con la marca Khala Design, ya que su esposa, Carolina Bautista Loaiza, es una de las fundadoras.

¿A qué se dedica Khala Design en Colombia?

Khala Design es una firma de moda colombiana que se especializa en el diseño y la producción de bolsos, zapatos y accesorios de cuero para mujer. La marca se enfoca en crear piezas que, según su filosofía, son una “expresión íntima de diseño y legado”, buscando transformar la experiencia de vestir en un acto de conexión personal.

En cuanto a quién es la dueña, la información disponible no menciona explícitamente a una única fundadora o propietaria. En su lugar, el sitio web de la marca de calzado y accesorios Khala Design menciona un equipo detrás de la empresa que incluye a Judith Rybka, Margitta Rödel y Markus Uehleke.

El catálogo de Khala Design incluye una variedad de categorías, todas enfocadas en la marroquinería y el calzado femenino:

Zapatos: ofrecen baletas, sandalias y otros tipos de calzado.

ofrecen baletas, sandalias y otros tipos de calzado. Bolsos y mochilas: su línea de bolsos y mochilas de cuero es una de las más destacadas de la marca.

su línea de bolsos y mochilas de cuero es una de las más destacadas de la marca. Accesorios: complementan su oferta con otros accesorios en cuero.

La marca ha logrado posicionarse en el mercado colombiano con una propuesta de diseño sofisticada y la calidad de sus materiales, convirtiéndose en una opción para quienes buscan productos de cuero distintivos y con un enfoque en la tradición y el legado.

