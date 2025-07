Un altercado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá dejó en vilo a los pasajeros que aguardaban en la terminal el pasado fin de semana. Varios testigos aseguran que uno de los viajeros reaccionó violentamente porque otra pasajera ocupó su asiento, al parecer, reservado en la sala de espera.

De acuerdo con información proporcionada por El Tiempo, se trata de una abogada que esperaba su vuelo hacia Cali, en la noche del pasado domingo 27 de julio.

La situación escaló descontroladamente hasta un desenlace desafortunado. Según el relato de algunos testigos presenciales, la pasajera involucrada en el enfrentamiento se desmayó, lo que generó aún más pánico y caos en la terminal.

“Yo iba hacia Cali, pero necesitaba terminar algunas cosas de mi trabajo en el computador. Al llegar a la sala de espera, todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté. A los pocos minutos, una mujer que estaba a mi lado me dice que esa silla es de su esposo”, indicó la víctima al rotativo.

El incidente no terminó ahí, de acuerdo con el relato de la mujer, enseguida apareció el sujeto que la amenazó para que se quitara y luego le pegó, primero en la mano y luego en la cara.

“Se acerca un señor a amenazarme y me dice: ‘se levanta o la levanto’. Y empezó a gritarle a alguien para que llamara a la Policía. El señor le pasa el teléfono a una joven que estaba detrás y le dice que lo grabe, que me va a decir tres cosas y es ahí cuando me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”, aseguró en el diálogo con el medio.

¿Quién es el hombre que agredió a viajera en EL Dorado y qué pasó con él?

De acuerdo con el citado medio, se trata de Héctor Favio Santacruz Marulanda, un reconocido empresario de Armenia, que se desempeña en el sector textil y del calzado.

El hombre habría sido arrestado, mientras la agredida recibió apoyo por parte del personal del aeropuerto: “A mí me paran y me suben a una silla de ruedas. Cuando me están levantando, me desvanecí. Una señora dice que me desmayé y yo no recuerdo nada por todo lo que estaba pasando”, agregó.

Además, comentó que los trasladaron en el mismo vehículo a a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de Engativá, donde ella puso la denuncia por lesiones personales.

“Cuando llegamos a la URI de Engativá, lo denuncié por lesiones personales y perturbación física. Ya me valoró Medicina Legal, pero hasta hoy le remiten los resultados de la valoración a la Fiscalía”, concluyó la mujer.

La empresa Khala, a la que se vincula al agresor, se pronunció y rechazó lo sucedido, aunque no confirmó qué tipo de vínculo tiene con ellos el empresario.

“Sabemos que el hecho no ocurrió en un entorno empresarial, pero también reconocemos que existe un vínculo que ha llevado a asociar lo sucedido con nuestra marca. Y no vamos a guardar silencio ante eso”, indicaron en un comunicado difundido por el periódico.

Un habitante de Santander de Quilichao protagonizó un episodio de violencia contra una mujer en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La mujer agredida recibió atención por parte del personal médico del aeropuerto, mientras las autoridades activaron los protocolos… pic.twitter.com/JSHtjCFWIn — burbujapolitica (@burbujapolitica) July 29, 2025

Revuelo en El Dorado por la entrada de un joven a la torre de control

Se habla de un incidente grave en la torre de control del aeropuerto en que se vio involucrado un menor de edad. A pesar de la falta de detalles, los eventos ponen en evidencia los problemas recurrentes en la seguridad aérea que enfrenta el aeropuerto El Dorado.

En un intento por llegar a la verdad de lo acontecido, periodistas y medios de comunicación locales y nacionales intentaron arrojar más luz sobre la situación. La falta de declaraciones oficiales y la escasez de resultados de búsqueda relevantes para el caso plantea dudas y cuestionamientos sobre la veracidad y la gestión de estos incidentes.

Estos hechos alarmantes levantan preguntas y señalamientos acerca de las condiciones de seguridad del aeropuerto El Dorado, uno de los más concurridos no solo de Colombia, sino de América Latina. Queda en el aire un manto de duda, desconfianza y preocupación ante el silencio oficial y una posible negligencia en la administración del aeropuerto.

