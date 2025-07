El pasado 26 de julio, en horas de la mañana, Silvana Torres, una joven de 19 años, fue remitida a un centro de salud en Manizales luego de infligirse una herida en el cuello con un arma blanca, al parecer, luego de haberle quitado la vida a su hija de 2 años.

El caso, ocurrido en el barrio San Sebastián de la capital caldense, causó conmoción en todo el país por la naturaleza del crimen. Además, fue documentado en varios videos que circulan en redes sociales, en los que se ve a los socorristas intentando salvar a la menor.

Torres fue atendida inicialmente en la clínica Ospedale, donde fue estabilizada. Luego fue llevada al centro de salud San Juan de Dios, en la misma ciudad. Allí habría confesado el crimen al personal médico que la atendía.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, expresó, y añadió que al momento de atacar a la niña tenía muchos pensamientos confusos y que “ella no tenía la culpa”, según recogió el diario La Patria.