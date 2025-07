Este fin de semana, el país se vio conmocionado por la muerte de una menor de 2 años que, al parecer, fue asesinada por su madre, de 19, dentro de su vivienda en el barrio San Sebastián, en Manizales.

Los hechos, ocurridos en la mañana del pasado 26 de julio, consternaron a los vecinos de la comunidad por la gravedad del caso. Según la información preliminar, la madre, identificada como Silvana Torres, habría tomado la decisión de quitarle la vida a su hija, hiriéndola con un arma cortopunzante en el cuello.

Posteriormente, Torres intentó atentar contra su propia vida y se provocó varias heridas en la misma zona. Sin embargo, testigos que escucharon lo sucedido alertaron a los servicios de emergencia de Manizales, quienes acudieron al lugar para asistir a la joven y tratar de salvar a la menor.

De acuerdo con información publicada por el medio local La Patria, aliado de Pulzo, Torres habría confesado su responsabilidad en el crimen al personal médico que la atendía en la clínica San Juan de Dios, luego de haber sido trasladada desde el centro asistencial Ospedale.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, dijo.

También habría reconocido que en ese momento tenía muchas cosas en mente, pero que “ella [su hija] no tenía la culpa”.

Luego de conocerse el crimen, la Policía Metropolitana de Manizales confirmó la captura de Torres, quien fue presentada este lunes 28 de julio ante un juzgado para la imputación del cargo de homicidio agravado, el cual no aceptó.

Silvana Torres, de 19 años, era estudiante del Sena. Hasta ahora no se le conocen antecedentes relacionados con trastornos psiquiátricos o problemas de salud mental. No vivía con el padre de la menor y, a pesar de ello, en sus redes sociales no reflejaba inconformidad por ser madre soltera.

En su cuenta de TikTok compartía videos en los que hablaba sobre su rol como madre y el cariño aparente hacia su hija. En uno de ellos había una reflexión que sorprendió a muchos por las acciones posteriores, que resultan contradictorias: “Solo vas a tener un recién nacido por 28 días. Un niño durante 12 años. Una oportunidad para enseñarles a ser buenos humanos.”

En otro mensaje, hablaba sobre sus metas personales y profesionales: “Quiero estudiar, pero también quiero trabajar. Quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija. Quiero tenerlo todo a temprana edad y al no tenerlo me estresa.”

¿Qué pasó con el papá de la niña de 2 años que fue asesinada por su mamá?

En las últimas horas, el padre de la menor, quien había terminado su relación con Torres hace algún tiempo, se pronunció a través de un comunicado en nombre de su familia.

En el mensaje pidió a los usuarios en redes sociales dejar de difundir las imágenes y videos donde una socorrista intenta reanimar a la niña, ya que “solo se suma al dolor que hoy enfrenta esta familia”. También solicitó que se elimine el material, para proteger la intimidad y la memoria de su hija.

El comunicado finaliza agradeciendo “a toda la comunidad en general por todas las muestras de apoyo y solidaridad con la difícil situación que hoy enfrentamos”, y añade que sus “oraciones nos fortalecen y nos ayudan para atravesar de la mejor manera este duro momento”.

