En un aterrador incidente que sacudió a la ciudad de Manizales, Silvana Torres, una joven de 19 años y 3 meses, es señalada como la supuesta asesina de su hija, Antonella López Torres, de 2 años y 11 meses. Como informó La Patria, el trágico hecho tuvo lugar el sábado 26 de julio de 2025, en la Torre 24 de los Apartamentos de San Sebastián.

En la versión ofrecida por la acusada a los profesionales de salud en la Clínica San Juan de Dios, donde fue trasladada luego de ser atendida en el conjunto, ella misma confesó que el acto fue impulsado por un arranque de ira incontenible. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, reveló Torres en su declaración al citado medio.

Posterior al desgarrador suceso, Torres intentó acabar con su propia vida y tuvo que ser auxiliada por la Policía. Según se dijo en el citado informe, tras verificar que las heridas autoinfligidas no comprometían su vida, fue notificada de sus derechos en el momento de su captura bajo el cargo de homicidio agravado. Continuando el proceso legal, se dio legalidad a su captura en la audiencia de control de garantías llevado a cabo en la noche del 27 de julio.

Precisamente, en el medio local se revelaron detalles de cómo era la relación de esta joven con el papá de la niña, quien se ha mostrado duramente afectado por esta situación y además hizo la petición de no replicar los videos y fotos de cómo sacaron a su hija del conjunto.

En la citada cadena se informó que el papá de la pequeña respondía económicamente por su pequeña y además tenía un vinculo sentimental muy fuerte con ella, por lo que la Fiscalía ya tiene esta información e intenta determinar si la joven tenía problemas personales o mentales.

En reacción a la tragedia, la comunidad del conjunto San Sebastián llevó a cabo una velatón en memoria de la pequeña Antonella, marcando el inicio de una serie homenajes que se planean en honor a la menor. Según Blu Radio, la defensa de Torres busca una evaluación de salud mental que pudiese acreditarla como inimputable, dando lugar a una eventual reclusión en una clínica psiquiátrica en lugar de una prisión.

“Muy tristes por este hecho tan insólito, un angelito divino que no tuvo la culpa de nada. Dios la tenga en su gloria, algo muy duro para el barrio, pero no somos nadie para juzgar, nadie está libre de pecados. No más atropellos con niños, ni con los ancianos. San Sebastián está muy triste. Padres, madres, hermanos, acojamos a los menores con cariño. Ojalá no se repita”, comentó una de las vecinas del sector donde ocurrió este crimen.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

