Recientemente se han ido conociendo más detalles de Silvana Torres, la joven que asesinó a su hija de 2 años en unos edificios del barrio San Sebastián, en la capital de Caldas. El lamentable incidente se presentó pasadas las 11 de la mañana del sábado 26 de julio y tiene consternado al país.

(Le puede interesar: “No tiene perdón”: vecina de mujer que habría asesinado a su hija de 3 años dio detalles)

Luego de atacar a la menor, la joven madre de 22 años se autolesionó con el arma blanca que efectuó el ataque. Los gritos en el quinto piso de la torre donde ocurrió la tragedia alertaron a los vecinos, quienes reportaron la situación a las autoridades; la Policía y paramédicos llegaron al lugar para atender el lamentable incidente.

Ambas fueron trasladadas a un centro médico por la gravedad de sus heridas. Lamentablemente, la pequeña, identificada como Antonella, falleció por pérdida de sangre en el Hospital Universitario de Caldas, sobre las 12 del mediodía. Torres sigue bajo observación en una clínica, donde se formalizó su captura y se le imputó el delito de homicidio.

Lee También

De acuerdo con información de El Tiempo, la madre no ha aceptado su responsabilidad en la muerte de su hija. El periódico citado accedió a unos documentos de la investigación que dejarían en evidencia que la señalada asesina recibía un subsidio, exactamente el de Renta Ciudadana. Este se destina para hogares en situación de extrema pobreza y se prioriza en caso de que haya menores de 6 años, por lo que Torres pudo acceder a la ayuda económica.

(Lea también: Aparece video de socorristas tratando de salvar la vida de la hija de Silvana Torres)

Detalles del asesinato de una niña en Manizales

Recientemente, Silvana Torres se refirió al asesinato de su pequeña y, de forma implícita, habría reconocido que le hizo daño. Aseguró que sus injustificadas acciones se dieron en un momento de ira: “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, dijo en su testimonio recopilado por La Patria.

Un video que circula en redes sociales muestra cuando los paramédicos sacan a la mujer del edificio, mientras los vecinos, en medio de su indignación, la insultan y reprochan que reciba primeros auxilios. Inclusive, varios de los testigos persiguen la camilla donde va la presunta homicida para tratar de golpearla. En ese momento, la Policía debe intervenir para que el caso termine en linchamiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.