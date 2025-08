En el comienzo de la audiencia de lectura de sentencia contra expresidente Álvaro Uribe, la jueza comenzó por ofrecer excusas a la filtración de la condena contra el exmandatario, conocida sobre el medio día de este primero de agosto.

En continuación al desarrollo que le daba a la lectura, Sandra Heredia saludó a las personas que hicieron presencia, tanto de forma virtual, como presencial. Entre ellos, la defensa del exmandatario, así como también a las víctimas del caso, como el senador Iván Cepeda.

(Vea también: Jueza admitió que cometió error en condena a Álvaro Uribe y se quejó por filtración)

En medio de la introducción de la jueza, los ánimos subieron de temperatura. En cuanto Heredia se refirió a que uno de los hijos del expresidente hizo publicaciones en contra de la sentencia emitida y de su persona, a través de redes sociales.

Lee También

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, dijo Heredia.

Dura respuesta de Álvaro Uribe a jueza Sandra Heredia en la lectura de la sentencia

A las afirmaciones de la jueza, el expresidente intervino de inmediato sin pedir permiso para tomar la palabra.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no acepto que se meta con mi familia”, empezó diciendo el exmandatario.

La intervención caldeó aún más los ánimos de Heredia, quien respondió: “Sí señor, tranquilo. Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, a usted como persona, primero. Como honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana y se dice que se filtró la sentencia”.

Ofuscado, Álvaro Uribe continuó con la protesta por las palabras de la jueza. “No cuestione la gallardía de los hijos míos, señora jueza, antes que todo. Lo pido respetuosamente”, afirmó.

A esto, Heredia pidió silencio al expresidente. “¿Se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere, con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Jueza pedirá que investiguen publicaciones de hijos de Uribe

La jueza Sandra Heredia reiteró que los hijos del exmandatario, puntualmente sería Tomás Uribe, quien ha señalado su persona.

“Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están así y de todas maneras le solicitaré a las autoridades competentes que indaguen lo que pasó”, expresó.

Finalmente, la jueza reiteró en que la filtración de la sentencia no ocurrió por parte de su equipo y dio continuidad a la lectura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.