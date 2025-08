El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado responsable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, tras una audiencia de más de 10 horas celebrada el pasado 28 de julio. La jueza del caso haría determinado que deberá cumplir una condena de 12 años en detención domiciliaria, dado que se trata de una sentencia en primera instancia, lo que le daría derecho a apelar el fallo ante una instancia superior.

El periodista Luis Carlos Vélez publicó en su cuenta de X el documento judicial que confirmaría la condena. Este lunes, desde las 2 de la tarde, se adelantará la audiencia en la que se leerá oficialmente la sentencia contra Uribe Vélez, lo que marca un momento histórico en la justicia colombiana al tratarse de un expresidente enfrentando una condena por delitos relacionados con manipulación de testigos. La jueza confirmó la decisión de condenar a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión.

Última hora. – Sentencia en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez pic.twitter.com/H18BVAv2mL — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) August 1, 2025

Abogado Francisco Bernate explicó si Álvaro Uribe puede salir del país

Francisco Bernate, reconocido abogado penalista del país, explicó lo que se viene en el caso de Álvaro Uribe. En primer lugar, hay que entender que el proceso ya no terminará por vencimiento de términos y lo que se demoraría en darse la decisión definitiva luego de la apelación de la defensa.

“El Tribunal sí o sí va a fallar en la primera quincena de octubre, eso no tiene vuelta de hoja. Ante la Corte se tienen cinco años, lo que ocurre es que se demoran más o menos un año en estudiar la demanda y otro año en tomar la decisión que corresponda. Yo creo que estamos en un escenario de mediados de 2027”, dijo el jurista

Con todo esto claro, Bernate dijo que Álvaro Uribe Vélez no podrá salir del país. “Precisamente, ese es uno de los elementos que tiene en cuenta. Ella dice ‘es una persona internacionalmente reconocida, tiene facilidad de salir del país’. Luego, a partir de las 3 de la tarde, el expresidente Uribe no puede abandonar el territorio nacional, en la medida en que, incluso, no puede salir de su propia casa”, remarcó.

¿Uribe puede ser vicepresidente?

El fallo, que será leído oficialmente el primero de agosto de 2025 por la jueza Sandra Heredia, lo inhabilita por 100 meses y 20 días (más de 8 años) para ejercer funciones públicas, al ser hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión se da en medio de un clima político tenso, justo al inicio del periodo electoral, y le impedirá postularse a cargos durante los próximos dos comicios, incluso cuando su nombre había sido sugerido como fórmula vicepresidencial por algunos precandidatos.

Este fallo es el desenlace de un proceso judicial que comenzó en 2012, tras las denuncias del senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares. Lo que siguió fue una cadena de hechos que puso en evidencia intentos del expresidente por manipular el sistema judicial mediante el soborno de testigos y la alteración de procesos. La sentencia de Heredia, según medios nacionales, representa un hito sin precedentes en la historia reciente del país.

