‘Luchito Humor’ no ha tenido una vida fácil. Su sueño siempre fue estar en medios de comunicación, pero no imaginó que eso fuera posible y ahora es una realidad.

(Vea también: Humorista de RCN y Tropicana responde a medios que lo criticaron por “deplorable” disfraz)

Gracias a su perseverancia, logró llamar la atención de Olímpica

Stereo e iniciar en el mundo de la radio y ahora es parte de Tropicana, de Caracol Radio. A pesar de no ser un camino profesional fácil, ha sido muy satisfactorio.

Sin embargo, un detalle que marcó su vida y la de su esposa fue la pérdida de su primer hijo, Dylan, quien no sobrevivió debido a una preeclampsia prematura.

En una entrevista con Adriana Bustos, ‘Luchito’ comentó:

“Lo esperábamos, todo estaba bien hasta que un día fuimos y ya no estaba bien, entonces fue muy duro. Hace cinco años fue la perdida y ya luego lo intentamos porque había que esperar como dos años para que médicamente hubiera opciones, porque fue por preeclampsia prematura y ya cuando nos dijeron que se podía, pero había riesgo igual lo intentamos”.

Ahora, en una conversación con Andrés López, el humorista habló de su vida actual:

“Mi esposa siempre quiso ser abogada y empezó a estudiar Derecho, hizo su especialización y hoy es abogada constitucionalista y es feliz. Siempre lo fuimos a pesar de todo, tenemos nuestro hijo y eso fue formidable. Hoy tengo lo que nunca tuve, no tenía un hogar y Gabriel llegó para ser un hogar”, afirmó el comediante.

(Vea también: “No nos caíamos bien”: Ramiro Meneses, sobre relación con Margarita Ortega, mamá de su hija)

“Teníamos miedo del proceso porque era algo que podía repetirse, pero a los 5 meses se fue la preeclampsia y nació. El día que lo tuve en mis brazos vivo fue genial y nos lo hemos gozado cada día, así llegue cansado, disfrutamos la vida”, añadió.

Finalmente, concluyó que se siente agradecido por lo que ha vivido:

“Mandaron todo a pausa en ‘Buen día, Colombia’ y me puse a pensar a donde he llegado, ha valido cada minuto, me dio mucha nostalgia. Por perseverancia, por mi hijo y mi familia, hemos llegado muy lejos y no nos hemos dado cuenta de eso “.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.