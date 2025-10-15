La investigación judicial por un presunto caso de secuestro y tortura agravada que involucra al padre de Greeicy Rendón, una de las voces más reconocidas de la música en Colombia, quien enfrenta un duro momento.

En este sentido, se pronunció Vicky Dávila, quien no dudó en respaldar a la artista y aseguró que se trataría de un intento por destruir la honra de la cantante de ‘Amantes’.

“Un abrazo apretado para Greeicy Rendón. Una mamá, una gran artista y una colombiana trabajadora, talentosa y cumplidora de la ley. Nada, ni nadie, ni lo que otros hagan puede dañar su buen nombre”, indicó la precandidata presidencial en su cuenta de X.

¿Por qué capturaron al padre de Greeicy Rendón?

Se trata de un presunto caso de secuestro simple y tortura agravada que involucra a Luis Alberto Rendón Melo, a quien le impusieron la medida de presión domiciliaria de manera preventiva, según indicó El Tiempo. Los hechos habrían ocurrido en una finca de su propiedad ubicada en Llano Grande, Rionegro, Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Rendón Melo es señalado como el presunto instigador de la agresión contra dos empleados de la finca, a quienes enfrentó por un supuesto robo millonario.

Los trabajadores fueron acusados de haber sustraído más de 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares) en efectivo y joyas pertenecientes a la vivienda de la artista, situación que derivó en una respuesta violenta.

Las víctimas denunciaron haber sufrido una serie de golpizas e intimidaciones que, según su testimonio, habrían sido ordenadas por el padre de Greeicy Rendón. Uno de los hechos más graves descritos incluyó un ataque con martillo, que dejó a uno de los trabajadores en estado crítico por la pérdida de sangre.

