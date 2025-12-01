El folclor vallenato colombiano enfrenta una sorpresiva decisión. En un giro que ha dejado a miles de seguidores sumidos en una profunda melancolía, el legendario cantante ‘Poncho’ Zuleta Díaz, una de las voces más emblemáticas, potentes y respetadas del género, anunció su inminente retiro definitivo de los escenarios. La noticia se produjo durante una de sus últimas presentaciones

Zuleta, pilar fundamental de la música de la costa caribe y parte esencial de la dinastía que lleva su apellido, eligió la tarima en La Guajira para revelar la decisión que pondrá fin a su extensa y laureada carrera. El anuncio no fue premeditado ni parte de una gira de despedida con grandes pompas; fue un momento de íntima confesión con el público que, según sus propias palabras, ha sido el motor de su existencia.

El Desgarrador Adiós desde la Tarima

El maestro, conocido por su potente registro y su fervor al interpretar los clásicos inmortales del vallenato, se detuvo en medio del espectáculo, eludiendo por un instante la euforia habitual. Con un tono entrecortado que rara vez se escucha en su voz de trueno, ‘Poncho’ Zuleta confirmó que su tiempo sobre las tablas está llegando a su fin, un mensaje que fue recibido con una mezcla de aplausos atónitos y suspiros de tristeza entre la multitud.

En un momento de sincera vulnerabilidad, el cantautor se dirigió a sus seguidores, ofreciendo una de las frases más conmovedoras de su carrera, dejando claro dónde reside su consuelo más grande:

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando, quedan mis hijos, a ustedes muchas gracias. Ya, ya está bueno, la mejor aspirina de mi corazón son los aplausos de ustedes”.

Con estas palabras, Zuleta no solo confirmó su partida física de los escenarios, sino que también aseguró a sus seguidores que su espíritu musical permanecerá a través de sus descendientes.

El Guardián de la Ortodoxia Huérfano

Más allá de la emoción de la despedida, el ‘Cacique Vallenato’ de la Guajira se refirió a las motivaciones más profundas de su retiro, aquellas que se fraguaron en el ámbito familiar y, de manera crucial, en la historia reciente del vallenato. Zuleta reconoció que la decisión fue consultada con su círculo más cercano, entendiendo que el momento de ceder el paso ha llegado.

Asimismo, aludió a un sentimiento de soledad y responsabilidad que recayó sobre sus hombros tras la partida de sus colegas y amigos de la generación de oro del vallenato. ‘Poncho’ Zuleta se identificó a sí mismo como el último representante de un estilo clásico e innegociable. Con una profunda reverencia por sus compañeros ausentes, sentenció:

“Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida que el público considero que hubo 3 cantantes ortoxodos, Diomedes, Jorge Oñate y yo se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”.

El Fin de una Era Musical

La declaración del cantante es un reconocimiento al vacío que dejaron Diomedes Díaz y Jorge Oñate, dos de las voces más significativas y también fallecidas de la música folclórica. Zuleta, junto a ellos, conformó el trío de pilares que defendió la ‘ortodoxia’ vallenata: ese sonido puro, sin fusiones ni concesiones a las modas pasajeras, donde el acordeón, la caja y la guacharaca son los elementos fundamentales de la narrativa musical.

