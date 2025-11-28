Bogotá se prepara para recibir a Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la artista británico-libanesa cerrará la etapa latinoamericana de su gira ‘Radical optimism tour‘ este viernes 28 de noviembre.

La expectativa es alta, no solo por tratarse de la última fecha en la región, sino también porque en cada país visitado la cantante ha sorprendido a sus seguidores interpretando una canción representativa del lugar.

Esto ha provocado una ola de especulaciones entre los fanáticos colombianos, quienes esperan que el espectáculo en la capital traiga consigo un homenaje musical especial.

¿Qué canción colombiana interpretará Dua Lipa en Bogotá?

En redes sociales, especialmente en la plataforma X, han surgido múltiples teorías y apuestas sobre cuál sería el tema elegido. Entre los comentarios más recurrentes se mencionan canciones icónicas de artistas como Carlos Vives, Juanes y, por supuesto, Shakira, quien es considerada una de las figuras más influyentes de la música colombiana a nivel mundial.

En las últimas horas, la expectativa aumentó aún más después de que la cuenta de Juanjo Guerrero en X publicara un video grabado en las afueras de El Campín. En la grabación —aparentemente registrada durante la prueba de sonido de la artista— se escucha a Dua Lipa interpretando ‘Antología’, uno de los clásicos más emblemáticos de Shakira.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial si el tema hará parte del repertorio de esta noche, el clip se viralizó rápidamente, alimentando el entusiasmo de los seguidores y creando debate entre quienes creen que podría tratarse de una sorpresa reservada para el concierto.

Con este antecedente, Bogotá aguarda con emoción. Todo indica que, más allá del despliegue visual y la energía característica de Dua Lipa, la noche podría traer un homenaje especial a la música colombiana, cerrando así con broche de oro su paso por Latinoamérica. ¿Será ‘Antología’ la elegida? Los fanáticos lo sabrán muy pronto.

¿Qué otras canciones cantó Dua Lipa en Sudamerica?

Durante su paso por Sudamérica, Dua Lipa ha dejado claro que disfruta conectar con su audiencia a través de guiños culturales. En Chile, donde se presentó en dos fechas consecutivas, rindió homenaje tanto a La Ley como a Mon Laferte, interpretando ‘El Duelo’ y ‘Tu falta de querer’, respectivamente. Estas sorpresas emocionaron al público chileno y rápidamente se viralizaron en redes sociales, consolidando la intención de la artista de integrar repertorios locales en su espectáculo.

En su paso por Argentina, la cantante continuó la tradición con dos canciones icónicas: ‘De música ligera’, de Soda Stereo, y un tema de la agrupación Miranda!, lo que provocó una ovación masiva en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Asimismo, en Perú, durante su concierto en Lima, Dua Lipa interpretó la popular canción ‘Cariñito’, que cantó junto al músico Mauricio Mesones, un momento que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su gira.

Con este recorrido, las expectativas para Colombia han crecido significativamente. El primer y hasta ahora único concierto de Dua Lipa en el país ocurrió en septiembre de 2022, cuando visitó Bogotá como parte de su ‘Future Nostalgia Tour’.

En aquel entonces, la artista ofreció un espectáculo vibrante, lo que dejó a sus seguidores con ganas de más. Ahora, dos años después, la ciudad se alista para recibirla nuevamente, con la esperanza de vivir una experiencia incluso más memorable.

