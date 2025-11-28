Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas y respetadas de la televisión colombiana, gracias a su trayectoria en distintos proyectos y al carisma que refleja tanto en pantalla como en redes sociales.

Su presencia provocó conversación en momentos clave, como ocurrió recientemente tras la final de ‘Masterchef Celebrity‘, donde Violeta Bergonzi se llevó el título de ganadora. Poco después de este desenlace, la huilense emprendió un nuevo viaje fuera del país, revelando a sus seguidores el destino que eligió y compartiendo una reflexión profunda ligada a su activismo ambiental.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bahamón publicó una serie de imágenes desde Islandia, un territorio que la recibió con paisajes imponentes, temperaturas bajas y una atmósfera que la invitó a conectar con su propósito personal.

La presentadora contó que visitar este país nórdico había sido un sueño desde que vio el primer capítulo del documental ‘Down to Earth’, conducido por Zac Efron, donde se exploran soluciones sostenibles alrededor del mundo.

“Llegué a Reikiavik después de un viaje largo, pero el cansancio se mezclaba con una emoción tranquila, como si Islandia me recibiera con un abrazo frío, pero honesto. Había soñado con visitar este territorio desde la vez que vi el primer episodio de ‘Down to Earth’ con Zac Efron”, expresó Bahamón, dejando ver su entusiasmo por conocer un lugar reconocido por su compromiso ambiental.

Durante su recorrido, Claudia estuvo acompañada por un guía local llamado Ragnar, quien le compartió múltiples historias que la sorprendieron. Una de las anécdotas que más llamó su atención fue la existencia de una aplicación digital que contiene el árbol genealógico completo de los habitantes del país. Esta herramienta permite que cualquier persona conozca, en cuestión de segundos, su linaje y conexiones familiares con otros islandeses.

“Ragnar nos explicó que en Islandia existe una aplicación con el árbol genealógico completo del país. Toda la historia de quienes han vivido y viven hoy aquí, para que la gente pueda saber su verdadera historia familiar, generación tras generación”, relató. Para demostrarlo, el guía se acercó a un desconocido en una mesa cercana, le pidió su nombre, lo buscó en la app y descubrió que eran primos lejanos. “¡Es increíble!”, añadió Bahamón.

Sin embargo, no todas las historias que escuchó fueron tan fascinantes. La presentadora narró un momento especialmente impactante cuando el guía habló del pasado de su familia y su relación con la industria del entretenimiento con animales.

Según relató, la madre de Ragnar había participado en la captura, entrenamiento y exportación de ballenas hacia acuarios internacionales, incluyendo a Tilikum, una orca cuya historia ha sido ampliamente cuestionada por activistas. También mencionó que su abuelo había sido dueño de un zoológico con osos polares y leones marinos.

Claudia confesó que se quedó en silencio, sorprendida por lo que escuchaba. “Me pregunté por un segundo: ¿Con quién me encontré en el camino? ¿Este hombre va a ser mi guía? ¿Qué me estaba mostrando este momento?”, dijo.

No obstante, respiró profundo y decidió escuchar con empatía, intentando comprender las circunstancias históricas y culturales que llevaron a esa familia a involucrarse en esa industria.

Entre explicaciones sinceras y a veces duras, Bahamón reflexionó sobre cómo el tiempo, la educación y el acceso a la información transforman la conciencia colectiva. “Entendí que no es el juicio lo que cambia las cosas, sino la comprensión. Me llené de empatía, pues historias así también existen en mi Colombia. No era tan lejano como parecía”, concluyó.

