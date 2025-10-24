El pasado 22 de octubre, el reconocido actor ‘Luisfer’ Hoyos se despidió de la competencia de cocina más famosa del país, ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Su eliminación no solo dejó una huella entre sus compañeros, sino también un intercambio de mensajes llenos de cariño con la presentadora del programa, Claudia Bahamón, quien no dudó en dedicarle unas palabras muy especiales.

A través de sus redes sociales, Bahamón le expresó a ‘Luisfer’ todo su aprecio con un mensaje cargado de afecto y admiración:

Sus palabras conmovieron a los seguidores del programa, quienes resaltaron la química y complicidad que siempre existió entre la presentadora y el actor.

‘Luisfer’ habló de Claudia Bahamón, luego de su salida de ‘Masterchef’

En respuesta, ‘Luisfer’ también se refirió a la relación que construyeron durante la grabación del ‘reality’, destacando que, a pesar de no conocerse antes, lograron una conexión genuina, según contó a Pulzo.

“Yo con Claudia de verdad no me la había topado; creo que la había visto un par de veces en el canal, pero nunca habíamos hablado. Cuando nos sentamos a conversar, conectamos muy bien, nos divertimos mucho. En la cocina había una dinámica de amores y odios, de ayudas y no ayudas, pero lo único que tengo que decir de ella es que es tremendo personaje”, expresó el exparticipante a este medio.

“Tiene un gran tesón para manejar el programa, porque no sé quién podría hacerlo con esa alegría, ese entusiasmo y esa energía que le imprime, aun pasando por momentos difíciles. Mi admiración por ella es grande, y la conexión fue maravillosa. Jugamos bastante, nos divertimos, y es una amiga que aprecio y la quiero mucho”, expresó el actor.

Las declaraciones de ‘Luisfer’ Hoyos reflejan el ambiente de camaradería y emoción que se vive detrás de cámaras en ‘Masterchef Celebrity’, donde más allá de la competencia culinaria, se construyen amistades y momentos memorables.

¿’Luisfer’ habló de quiénes podrían ganar ‘Masterchef’ 2025?

Antes de despedirse, el actor también se atrevió a dar sus pronósticos sobre quién podría quedarse con el título de la décima temporada. “Yo creo que está entre Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, porque fueron las personas que durante la cocina demostraron tesón, carácter y un estilo muy propio. Las siento distintas, pero ambas funcionan muy bien en la cocina. Creo que Michelle, por lo directa que es, también puede traer sorpresas al programa”, comentó.

Aunque su paso por el concurso llegó a su fin, ‘Luisfer’ se ganó el cariño de los televidentes y de sus compañeros por su espontaneidad, sentido del humor y la autenticidad con la que asumió cada reto. Su despedida, acompañada de las emotivas palabras de Claudia Bahamón, se convirtió en uno de los momentos más comentados de esta temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

