En la recta final de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘, los rumores sobre quién sería el próximo eliminado no se han hecho esperar. Según varios seguidores del programa y algunos comentarios en redes, todo apuntaría a que el actor Luis Fernando Hoyos podría ser el participante que se despediría este miércoles 22 de octubre de la cocina más famosa del país.

Aunque no hay confirmación oficial por parte del canal RCN, versiones cercanas al formato señalan que el actor no lograría subir al balcón en el más reciente reto, quedando así fuera del grupo de los nueve mejores cocineros de la temporada.

Al parecer, su plato no habría cumplido con las expectativas de los jurados, quienes, en esta etapa de la competencia, se muestran cada vez más exigentes con los participantes.

De acuerdo con lo que Pulzo pudo conocer, el plato presentado por Hoyos habría tenido ciertos errores de sabor o de técnica que no convencieron a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, lo que habría inclinado la balanza en su contra.

En esta ocasión, el actor habría competido directamente contra Michelle Rouillard y Valentina Taguado, dos concursantes que también han tenido altibajos, pero que, según se comenta, lograron destacarse un poco más en este episodio.

Pulzo conoció que, además del desempeño culinario, habría otro motivo detrás de esta supuesta salida. Fuentes cercanas habrían revelado que Luis Fernando Hoyos tendría un acuerdo con el canal, ya que estaría próximo a iniciar grabaciones de una serie con Netflix.

Este nuevo proyecto audiovisual, que aún no se ha anunciado oficialmente, habría hecho que su continuidad en ‘Masterchef‘ fuera insostenible, por lo que su despedida habría sido parte de una decisión consensuada.

Sin embargo, algunos seguidores del programa aseguran que en los últimos capítulos se le ha visto más reservado y con menor protagonismo en los retos, lo que para muchos sería una señal de su inminente salida.

Si los rumores resultan ser ciertos, la eliminación de Luis Fernando Hoyos marcaría un momento emotivo dentro del programa, especialmente por el cariño que se ha ganado tanto entre sus compañeros como en el público. Su paso por ‘Masterchef‘ dejaría una huella por su autenticidad y entrega, pero también abriría un nuevo capítulo en su carrera actoral con su participación en una importante producción internacional.

Por ahora, solo queda esperar al episodio de este miércoles para confirmar si realmente será él quien cuelgue el delantal y abandone la competencia esta noche.

