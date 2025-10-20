El periodista y presentador Andrés Montoya sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de su cuenta de Instagram, su salida de Noticias Caracol, luego de tres años de conducir la edición matutina del noticiero. Con un mensaje lleno de gratitud y reflexión, el comunicador confirmó el cierre de una importante etapa profesional que, según dijo, marcó profundamente su vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Presentador de Noticias Caracol reveló cómo es la relación con su hijo: “No es solo proveer”)

¿Qué pasó con Andrés Montoya, de Noticias Caracol?

El mensaje publicado hace 16 horas, el presentador escribió:

El conductor de Noticias Caracol, de 39 años, aprovechó el mensaje para agradecer a todas las personas que han hecho parte de su trayectoria, tanto en lo laboral como en lo personal.

“Gratitud con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que fue mi empresa durante estos años, y por supuesto con todos ustedes, que han asistido de cerca y con tanta generosidad a mi proceso”, expresó en su despedida.

Montoya también destacó que cierra este ciclo con agradecimiento por todo lo vivido y aprendido, dejando claro que los finales, más que un punto de cierre, representan nuevas oportunidades.

“Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes y relatos que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Montoya (@andresmontoyaf)

“Cierro un ciclo, pero no una historia. Me llevo aprendizajes, afectos y la certeza de que cada cambio trae una nueva oportunidad para crecer”, concluyó Montoya, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse pronto con su audiencia en nuevos proyectos dentro del periodismo o en otros caminos que la vida le presente.

Su mensaje concluyó con una frase que resume su espíritu optimista y agradecido: “¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!”.

¿Quién es la expareja de Andrés Montoya?

Sin embargo, su publicación no solo marcó un cambio profesional. En recientes declaraciones, Montoya también se sinceró sobre los procesos personales que han transformado su vida, especialmente su divorcio de Mariana Ramírez, una etapa que describió como una experiencia de aprendizaje y reconstrucción emocional.

“El divorcio fue un punto de quiebre en mi vida. Cuando tú construyes una relación con amor y sueños compartidos, y esa etapa llega a su fin, inevitablemente te replanteas todo”, confesó el periodista.

“Fue un proceso que implicó separarse, dejar atrás y volver a comenzar. Marcó un antes y un después importante, no solo en lo difícil y lo duro, sino también en lo retador y en todo lo que significaba empezar de nuevo”.

Montoya explicó que, aunque el proceso no fue fácil, lo ayudó a fortalecer su carácter y a enfocarse en su bienestar emocional y familiar. “A veces los cierres no son fracasos, son oportunidades para reencontrarse con uno mismo y con lo que verdaderamente importa”, reflexionó.

Por su parte, Mariana Ramírez, su exesposa, de 35 años, reside actualmente en Medellín, donde lleva una vida alejada de los medios de comunicación. Según contó el presentador, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa, centrada en el bienestar de su hijo, Pedro, a quien consideran su mayor prioridad.

“Aunque nuestra relación como pareja terminó, siempre estaremos unidos por nuestro hijo. Nuestro propósito es brindarle estabilidad, amor y un entorno sano para su crecimiento”, aseguró el periodista.

Con su salida de Noticias Caracol, Andrés Montoya cierra una de las etapas más visibles de su carrera en televisión, pero también abre un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Su mensaje en redes refleja la madurez de un comunicador que ha sabido enfrentar los cambios con serenidad y esperanza.

* Pulzo.com se escribe con Z