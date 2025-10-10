La aparición de Alejandra Giraldo este viernes 10 de octubre en la emisión de Noticias Caracol sorprendió a miles de televidentes, especialmente porque la presentadora apareció conduciendo el informativo desde la ciudad de Medellín, su tierra natal.

(Vea también: Alejandra Giraldo preocupó a sus seguidores tras incidente durante sus vacaciones)

Su presencia causó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos se preguntaron si se trataba de un cambio definitivo en su rol dentro del noticiero, una visita a su familia o simplemente unas pequeñas vacaciones en la capital antioqueña.

Los rumores quedarán aclarados este fin de semana, cuando la presentadora paisa dé a conocer cuáles son sus planes para aprovechar el puente festivo. Sin embargo, cabe mencionar que a inicio de semana estuvo junto a Ana Milena Gutiérrez en el set de Noticias Caracol.

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Giraldo?

Giraldo, quien es una de las caras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, había estado ausente por varios periodos a lo largo de 2025, lo que despertó preocupación entre sus seguidores.

Durante el primer semestre del año, su prolongada ausencia del noticiero de Caracol Televisión dio pie a rumores sobre una posible salida del programa o un retiro temporal de la pantalla. Sin embargo, la misma periodista explicó tiempo después que se encontraba tomando un merecido descanso junto a su esposo, con quien viajó a Hong Kong.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Giraldo (@alegiraldop)

Aun así, también confesó que su ausencia se debió, en parte, a problemas de salud que venía enfrentando desde comienzos de año. En enero, Alejandra reveló en su cuenta de Instagram que había sufrido un episodio muy fuerte relacionado con su enfermedad autoinmune, el cual le provocó una artritis incapacitante.

“Yo en enero tuve un episodio muy fuerte de salud, una artritis que fue un síntoma secundario de mi enfermedad autoinmune y eso fue incapacitante; me sacó del noticiero y con el tiempo pasaron esos dolores tan fuertes”, relató con sinceridad a sus seguidores.

La presentadora también compartió más detalles sobre su diagnóstico en una entrevista para el programa ‘La red’. Allí explicó que padece síndrome de Sjögren, también conocido como síndrome del ojo seco, un trastorno del sistema inmunológico que ataca las glándulas encargadas de producir saliva y lágrimas.



Este padecimiento suele presentarse junto con otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus.

“Hay síntomas transversales a todas las enfermedades autoinmunes, como los dolores articulares, la fatiga crónica y la resequedad extrema. Por las mañanas no podía abrir los ojos, era como si tuviera tierra en ellos; además, sufría resequedad en la nariz y la boca, la tráquea se cerraba un poco y la saliva se volvía espesa, lo que hacía difícil hasta tragar”, comentó la periodista.

Como si esto fuera poco, Alejandra también reveló que otra consecuencia de su enfermedad autoinmune fue desarrollar una alergia acuagénica, una rara condición que provoca reacciones alérgicas al contacto con el agua. Esta situación complicó aún más su rutina diaria, especialmente en su trabajo, donde debía soportar el maquillaje, la iluminación y las largas horas frente a cámaras mientras manejaba el dolor físico.

Por ello, su regreso a la pantalla desde Medellín ha sido interpretado por muchos como una señal positiva. Algunos seguidores creen que podría tratarse de una forma de equilibrar su vida personal y profesional, estando más cerca de su familia y de sus raíces. Otros piensan que quizás solo se encuentra de visita o en un periodo de descanso activo, mientras continúa cuidando su salud.LWJn

