Y es que la presentadora de la primera edición de Noticias Caracol tuvo que retirarse temporalmente porque la incapacitaron, por una enfermedad que le viene afectando desde hace algún tiempo —contó ella misma—, y posteriormente se tomó unos días de vacaciones.

La paisa informó en un video pasado que publicó en su cuenta de Instagram que por una artritis que le dio en enero de 2025 tuvo que incapacitarse y, aunque logró recuperarse, durante los siguientes meses siguió con síntomas y dolores, por lo que los médicos que le dijeron que debía hacer una pausa para ocuparse de su salud.

Al hablar con sus jefes en Caracol Televisión, indicó, ellos no tuvieron ningún problema en que se ausentara para poder cuidar de ella misma. No obstante, Giraldo no contaba con ese episodio de salud y desde enero había pedido vacaciones en mayo de 2025 para viajar con su esposo, Alejandro Serrano, a Japón. La incapacidad terminó pegándose con las vacaciones y, por lo mismo, duró por fura del noticiero más de un mes.

Que Giraldo compartiera con sus seguidores su situación de salud hizo que muchos de ellos, y sus compañeros del noticiero, se solidarizaran y le enviaran los mejores deseos de recuperación.

Cómo fue la reaparición de Alejandra Giraldo en Noticias Caracol

La antioqueña salió en la emisión del mediodía de este 30 de mayo, para presentar su sección ‘Las mascotas de Alejandra’. Lo curioso es que no estuvo en la primera edición, pues en su lugar estuvieron Ana Milena Gutiérrez y Nicolás Rojas, pues Andrés Montoya también está en temporada de vacaciones.

#Mascotas | La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los animales de compañía, especialmente en individuos adultos, con una edad media de 7 a 9 años. ¿Cómo es el tratamiento adecuado? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/dynpUOCHG7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 30, 2025

El regreso de Giraldo ha sido motivo de felicidad para varios de sus compañeros, como Pablo Arango, que mostró a su novio en redes sociales, que ha compartido historias de Instagram junto a la paisa.

