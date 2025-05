Afortunadamente, Giraldo no sufrió heridas y continuó con su itinerario, destacando lo feliz que se siente al poder conocer un país tan diferente y enriquecedor como China. Según contó, estas vacaciones representan un merecido descanso luego de un año agitado y un episodio de salud complejo, y no dejó de agradecer por la oportunidad de viajar acompañada de su esposo, con quien ha construido una relación sólida y estable.

La situación causó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en solidarizarse con ella y criticar la falta de consideración de la turista que la empujó. Muchos le enviaron mensajes de apoyo y le pidieron que continuara disfrutando de su viaje pese a este percance.

Aunque los días de vacaciones han estado llenos de aventuras, cultura y paisajes inolvidables, no todo ha sido perfecto. En medio de un recorrido turístico, Alejandra vivió un incómodo momento que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales. Mientras intentaba grabar un corto video en un sitio concurrido, una mujer la empujó inesperadamente, lo que le hizo perder el equilibrio. Aunque logró evitar que su celular cayera al suelo, sus gafas no corrieron con la misma suerte y terminaron en el piso.

Giraldo reveló que, antes de sus vacaciones, enfrentó una delicada situación de salud derivada de una enfermedad que ha venido tratando en los últimos años. Aunque no detalló el diagnóstico, sí aclaró que tuvo que tomarse una incapacidad médica para recuperarse adecuadamente.

En los últimos días, los televidentes de Noticias Caracol han notado la ausencia de la reconocida periodista Alejandra Giraldo en la pantalla. Su falta no pasó desapercibida, y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios preguntando por su paradero y estado de salud.

En enero de este año fue diagnosticada con un fuerte cuadro de artritis, asociado a una enfermedad autoinmune que padece desde hace algún tiempo. Según sus propias palabras, este episodio fue “incapacitante” y requirió reposo absoluto.

“Los médicos me dijeron que no estaba bien y que, si no frenaba, la condición podía empeorar. Afortunadamente, mis jefes fueron muy solidarios cuando les expliqué la situación, y tuve que incapacitarme”, comentó Giraldo, destacando el respaldo que ha recibido de su equipo.