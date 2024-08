La presentadora de Noticias Caracol comentó en sus redes sociales el conmovedor momento que vivió luego de querer rescatar a un gato que encontró en medio de su viaje a Cumarimo.

Sin duda, Alejandra Giraldo es una de las periodistas más recordadas por los colombianos, pues su buen trabajo la ha llevado a ser una de las más reconocidas en el medio. Por esto, la paisa no solo aprovecha su visibilidad para hablar de las noticias más importantes del país, sino que también menciona la importancia que tienen los animales en su vida.

En esta ocasión, el relato de la comunicadora fue desgarrador, pues habló de la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de aquel municipio y además contó ante sus seguidores el fallido rescate de una gata que estaba abandonada:

“Esta bebé tiene por ahí dos meses. Me la voy a llevar para Bogotá, le voy a buscar casita, ayúdenme por favor a encontrarle una casita. Es una bebé, es muy chiquita y estaba en medio de la nada, miren esto. Está hermosa y estaba por ahí llorando”.

No obstante, pasaron un par de minutos cuando la historia tomó un giro inesperado, pues en medio de lágrimas, Alejandra mencionó haber perdido de vista al animalito:

“Y nos encontramos a esta gatita. Se dejó agarrar, muy dulce. Ya estaba todo cuadrado para llevármela a Bogotá y cuando nos montamos al carro se asustó, se nos soltó y se tiró del carro. No saben cuanto he llorado. Yo creo que no tenía más de dos meses. Qué frustración”.

